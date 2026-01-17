Ejército investiga masacre entre disidencias en El Retorno, Guaviare

El Ejército Nacional adelanta labores de verificación en zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, tras el reporte de una masacre que habría dejado al menos 20 personas muertas en medio de presuntos enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales disidentes de las antiguas Farc.

Los hechos se habrían registrado en la vía que comunica la vereda La Paz con la vereda La Libertad, un corredor rural estratégico de esta región del sur del país. Hasta el lugar se desplazaron unidades del Ejército con el fin de confirmar la información conocida de manera preliminar y establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

La alerta sobre la posible masacre se conoció luego de que la periodista Salud Hernández compartiera un video en la red social X, en el que se observa una escena impactante: al menos 20 cuerpos sin vida tendidos sobre una vía sin pavimentar. Las personas aparecen vestidas con prendas camufladas y botas, lo que indicaría que se trataría de integrantes de grupos armados ilegales.

Lea aquí: Petro rechazó violencia del ELN tras ataque con drones en Tibú

De acuerdo con información oficial, unidades de la Brigada 22 del Ejército llegaron a la vereda Kuwait, donde en las últimas horas se habría producido una confrontación armada entre el grupo armado organizado residual (GAO-r) Martín Villa, perteneciente al Bloque Amazonas, facción de alias Iván Mordisco, y la estructura Isaías Carvajal, adscrita al Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de alias 'Calarcá'.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que los cuerpos hallados corresponderían a presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa. Sin embargo, el Ejército aclaró que esta información aún está en proceso de verificación en el terreno, en coordinación con otras autoridades competentes, y que no se puede establecer de forma definitiva la identidad ni la pertenencia de las víctimas.

En paralelo, las autoridades también investigan si entre los fallecidos se encuentra Jhon Wilmer Ulcué Trochez, conocido como alias Jimmy Parra, señalado como uno de los cabecillas de las disidencias de Iván Mordisco que operan en el departamento del Guaviare.

En la tarde de este sábado, el gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, tiene prevista una reunión con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con el objetivo de cruzar información y evaluar la situación de orden público derivada de estos hechos.

Según los primeros análisis, la confrontación estaría relacionada con la disputa entre estas estructuras ilegales por el control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en el sur del Guaviare, una zona considerada estratégica para el tránsito y la consolidación de actividades criminales.

En un comunicado, el Ejército informó que desde la noche anterior se realizan sobrevuelos con aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana y se desplegaron tropas y capacidades de inteligencia militar para establecer el alcance de lo ocurrido y reforzar las medidas de seguridad, con el fin de proteger a las comunidades que habitan en esta región del país.