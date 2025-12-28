Embarcación se volcó en el Pacífico, con saldo de cuatro muertos

Una embarcación que cubría la ruta entre Buenaventura, en el Valle del Cauca, y el municipio de Timbiquí, en el Cauca, se volcó la tarde de este sábado tras enfrentar difíciles condiciones climáticas en el Pacífico colombiano. El accidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, y decenas de sobrevivientes que permanecieron a la deriva durante varias horas.

La lancha había zarpado alrededor de las 11:00 de la mañana desde el puerto de Buenaventura con cerca de 40 pasajeros a bordo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el siniestro ocurrió hacia las 2:00 de la tarde en un sector conocido como Ají, donde el fuerte oleaje y el mal tiempo habrían provocado el volcamiento de la embarcación.

En redes sociales circularon videos que mostraron la angustia de los ocupantes mientras permanecían en el agua a la espera de ayuda. Las imágenes evidenciaron la magnitud de la emergencia y la desesperación de quienes intentaban mantenerse a flote.

Los organismos de socorro desplegaron un operativo de rescate en el que participaron cinco embarcaciones. Gracias a estas labores, 36 personas fueron rescatadas con vida y trasladadas a centros asistenciales de Buenaventura, donde recibieron atención médica.

Los cuerpos de las víctimas fatales fueron recuperados y trasladados tanto a Buenaventura como a Timbiquí, donde se adelantaron los procedimientos correspondientes. Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente y evaluar las condiciones de seguridad en este tipo de trayectos marítimos, frecuentemente utilizados por comunidades del litoral Pacífico.