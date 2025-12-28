Inicio
Regiones

Embarcación se volcó en el Pacífico, con saldo de cuatro muertos

Dom, 28/12/2025 - 08:24
Una embarcación que zarpó desde Buenaventura en ruta hacia Timbiquí se volcó dejando cuatro muertos.
Naufragio Pacífico
Créditos:
Captura - Fuerza Naval del Pacífico

Una embarcación que cubría la ruta entre Buenaventura, en el Valle del Cauca, y el municipio de Timbiquí, en el Cauca, se volcó la tarde de este sábado tras enfrentar difíciles condiciones climáticas en el Pacífico colombiano. El accidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, y decenas de sobrevivientes que permanecieron a la deriva durante varias horas.

La lancha había zarpado alrededor de las 11:00 de la mañana desde el puerto de Buenaventura con cerca de 40 pasajeros a bordo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el siniestro ocurrió hacia las 2:00 de la tarde en un sector conocido como Ají, donde el fuerte oleaje y el mal tiempo habrían provocado el volcamiento de la embarcación.

En redes sociales circularon videos que mostraron la angustia de los ocupantes mientras permanecían en el agua a la espera de ayuda. Las imágenes evidenciaron la magnitud de la emergencia y la desesperación de quienes intentaban mantenerse a flote.

Los organismos de socorro desplegaron un operativo de rescate en el que participaron cinco embarcaciones. Gracias a estas labores, 36 personas fueron rescatadas con vida y trasladadas a centros asistenciales de Buenaventura, donde recibieron atención médica.

Los cuerpos de las víctimas fatales fueron recuperados y trasladados tanto a Buenaventura como a Timbiquí, donde se adelantaron los procedimientos correspondientes. Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente y evaluar las condiciones de seguridad en este tipo de trayectos marítimos, frecuentemente utilizados por comunidades del litoral Pacífico.

Creado Por
Kienyke.com
Valle del Cauca
Cauca
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Sigue en aumento la cifra de lesionados por pólvora en Bogotá
Quemados por pólvora en Bogotá
El número de personas lesionadas por manipulación de pólvora en Bogotá continúa en aumento, Engativá en las localidad con más casos.
Regiones
Embarcación se volcó en el Pacífico, con saldo de cuatro muertos
Naufragio Pacífico
Una embarcación que zarpó desde Buenaventura en ruta hacia Timbiquí se volcó dejando cuatro muertos.
Entretenimiento
Lo que se sabe de la muerte de Brigitte Bardot
Brigitte Bardot muerte
En la mañana de este 28 de diciembre se confirmó la muerte de la icónica actriz Brigitte Bardot a los 91 años.
Fútbol
Daniel Muñoz en el XI ideal de la Premier League de Jamie Carragher
Daniel Muñoz en el XI ideal de la Premier
La leyenda del Liverpool destacó al colombiano del Crystal Palace como el mejor lateral
Kien Opina
Alejandro Toro
Sáb, 27/12/2025 - 18:16
Empieza el camino de la Constituyente
Alejandro Toro
Juan Restrepo
Vie, 26/12/2025 - 19:28
El país de los elefantes voladores
Juan Restrepo
Mario Huertas
Jue, 25/12/2025 - 10:41
Máxima presión (3)
Mario Huertas
Paloma Valencia
Mié, 24/12/2025 - 13:23
Nuestra lucha por recuperar a Colombia
Paloma Valencia