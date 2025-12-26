La Feria de Cali 2025, que se celebra del 25 al 30 de diciembre, se consolida como el principal motor de reactivación económica del suroccidente colombiano al proyectar ingresos turísticos por $62.701 millones. Con una expectativa de 108.600 visitantes, de los cuales el 33 % son turistas internacionales, la capital del Valle del Cauca busca superar los indicadores del año anterior, alcanzando una ocupación hotelera estimada del 82 %. Este flujo de asistentes beneficia directamente a sectores estratégicos como la hotelería, la gastronomía y el transporte local.

La edición número 68 de la feria no solo destaca por sus cifras macroeconómicas, sino también por su impacto en la Economía Popular y el comercio formal. Durante los desfiles principales, como la Fiesta de mi Pueblo y el Carnaval de Cali Viejo, se rinde homenaje a los sectores que mueven la cultura y el turismo comunitario. Estas jornadas permiten visibilizar a prestadores de servicios turísticos y artistas locales, reafirmando el evento como una vitrina de la identidad nacional bajo la estrategia de promoción "El País de la Belleza".

El cronograma de este año incluye eventos emblemáticos que atraen a diversos perfiles de viajeros. Mientras que el Salsódromo abrió la festividad con masiva asistencia, desfiles como el de Autos Clásicos y Antiguos se enfocan en resaltar la historia y el patrimonio. Según las autoridades de turismo, el incremento de dos puntos porcentuales en la ocupación hotelera frente a 2024 demuestra la resiliencia del destino y la efectividad de la feria para posicionar a Cali como un epicentro de turismo sostenible y cultural a nivel mundial.