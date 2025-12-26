Inicio
Regiones

Feria de Cali 2025 proyecta ingresos por más de $62.000 millones

Vie, 26/12/2025 - 14:00
La ciudad espera a más de 100.000 visitantes y una ocupación hotelera del 82 %
Feria de Cali 2025 proyecta ingresos por más de $62.000 millones
Créditos:
Cortesía: Fontur

La Feria de Cali 2025, que se celebra del 25 al 30 de diciembre, se consolida como el principal motor de reactivación económica del suroccidente colombiano al proyectar ingresos turísticos por $62.701 millones. Con una expectativa de 108.600 visitantes, de los cuales el 33 % son turistas internacionales, la capital del Valle del Cauca busca superar los indicadores del año anterior, alcanzando una ocupación hotelera estimada del 82 %. Este flujo de asistentes beneficia directamente a sectores estratégicos como la hotelería, la gastronomía y el transporte local.

La edición número 68 de la feria no solo destaca por sus cifras macroeconómicas, sino también por su impacto en la Economía Popular y el comercio formal. Durante los desfiles principales, como la Fiesta de mi Pueblo y el Carnaval de Cali Viejo, se rinde homenaje a los sectores que mueven la cultura y el turismo comunitario. Estas jornadas permiten visibilizar a prestadores de servicios turísticos y artistas locales, reafirmando el evento como una vitrina de la identidad nacional bajo la estrategia de promoción "El País de la Belleza".

El cronograma de este año incluye eventos emblemáticos que atraen a diversos perfiles de viajeros. Mientras que el Salsódromo abrió la festividad con masiva asistencia, desfiles como el de Autos Clásicos y Antiguos se enfocan en resaltar la historia y el patrimonio. Según las autoridades de turismo, el incremento de dos puntos porcentuales en la ocupación hotelera frente a 2024 demuestra la resiliencia del destino y la efectividad de la feria para posicionar a Cali como un epicentro de turismo sostenible y cultural a nivel mundial.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Cali
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Ejército logra en 2025 histórica incautación de armas
Ejército nacional incauta armas
El Ejército nacional logró en 2025 la mayor incautación de armas en los últimos diez años.
Bogotá
El Metro de Bogotá ya rueda: así fueron las primeras pruebas
Metro de Bogotá
La Línea 1 dio un paso clave con las pruebas dinámicas del primer tren en el Patio Taller de Bosa, de cara a su operación en 2028.
Política
Senado avala proposición para ejercer control político a emergencia económica
Senado de la República.
En una sesión extraordinaria durante el receso legislativo, el Senado aprobó una proposición para citar a ministros y ejercer control político al decreto de emergencia económica del Gobierno Petro.
Mundo
Venezuela excarcela a 99 detenidos tras elecciones de 2024
Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante su programa 'Con Maduro +' este lunes, en Caracas (Venezuela).
La medida se da en medio de la crisis política posterior a las elecciones presidenciales y fue presentada por el Gobierno como un gesto de diálogo y justicia.