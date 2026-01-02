Pasto vive el Carnaval de Negros y Blancos 2026: fechas y eventos

Con el inicio del nuevo año, San Juan de Pasto se prepara para vivir uno de los momentos más esperados de su calendario cultural. Entre el 2 y el 7 de enero, la capital de Nariño será escenario del Carnaval de Negros y Blancos, una celebración que trasciende fronteras y que desde 2009 ostenta el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. La ciudad espera recibir cerca de 250 mil turistas, atraídos por una programación que combina tradición, música, desfiles y gastronomía.
Le puede interesar: Procuraduría abre indagación por corrida de toros en Barbosa
2 de enero: espiritualidad, niñez y diversidad musical
El inicio oficial del Carnaval estará marcado por la Ofrenda a la Virgen de las Mercedes, programada para las 7:00 a. m. en el Templo de La Merced, un acto que reafirma el vínculo entre fe y cultura popular. Más tarde, a las 10:00 a. m., la Senda del Carnaval se llenará de color con el Carnavalito, que en 2026 celebra 60 años como espacio de formación artística para niños, niñas y jóvenes.
Desde las 2:00 p. m., la música tomará las plazas. La Plaza de Nariño acogerá el Rock Carnaval, con invitados especiales como Buha 2030 y Los Prisioneros junto a Miguel Tapia, mientras que en la Plaza del Carnaval se realizará el Concierto de Música Campesina, con agrupaciones tradicionales y el cierre a cargo de Bambarabanda.
3 de enero: homenaje a la Tierra y sonidos ancestrales
El Canto a la Tierra recorrerá la ciudad desde las 9:00 a. m., reuniendo a zampoñistas, percusionistas y danzantes en un desfile que culmina en el Estadio Libertad. En la tarde, la Plaza de Nariño será escenario del concierto Cantos de Vida, con la participación especial del grupo Wankara de Chile, acompañado por agrupaciones nacionales e internacionales. En paralelo, la Plaza del Carnaval vibrará con ritmos tropicales y caribeños.
4 de enero: memoria colectiva y humor popular
La jornada estará dedicada a la tradicional Familia Castañeda, un desfile que inicia a las 10:00 a. m. en la Senda del Carnaval y que revive el espíritu viajero y festivo del pueblo pastuso. Durante la tarde y noche, las plazas principales ofrecerán rumba carnavalera con orquestas y artistas de reconocimiento nacional.
5 de enero: Día de Negros, juego e igualdad
Desde las 2:00 p. m., la ciudad vivirá el Día de Negros, una celebración colectiva que invita al juego, la alegría y la igualdad. La tradicional “pintica” se tomará barrios y comunas, mientras que en la Plaza del Carnaval se desarrollará el concierto “Todos la misma pintica”. La Plaza de Nariño también tendrá una amplia programación musical.
6 de enero: Desfile Magno y día de Blancos
El punto más alto del Carnaval llegará con el Desfile Magno, que iniciará desde las 8:00 a. m., cuando las carrozas elaboradas por artesanos recorrerán la senda mostrando meses de trabajo creativo. En la noche, artistas como David Pabón, Juan Carlos Centeno y Roberto Blades cerrarán la celebración en las plazas principales.
7 y 11 de enero: tradición gastronómica y turismo
El cierre estará dedicado a la cocina ancestral con el Festival del Cuy y la Cultura Campesina en corregimientos como Catambuco, Genoy, La Laguna y Obonuco. Además, el 11 de enero, el Festival de la Trucha en La Cocha fortalecerá la oferta turística, consolidando al Carnaval como uno de los eventos culturales más importantes del país.