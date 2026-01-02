Pasto vive el Carnaval de Negros y Blancos 2026: fechas y eventos

Con el inicio del nuevo año, San Juan de Pasto se prepara para vivir uno de los momentos más esperados de su calendario cultural. Entre el 2 y el 7 de enero, la capital de Nariño será escenario del Carnaval de Negros y Blancos, una celebración que trasciende fronteras y que desde 2009 ostenta el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. La ciudad espera recibir cerca de 250 mil turistas, atraídos por una programación que combina tradición, música, desfiles y gastronomía.

2 de enero: espiritualidad, niñez y diversidad musical

El inicio oficial del Carnaval estará marcado por la Ofrenda a la Virgen de las Mercedes, programada para las 7:00 a. m. en el Templo de La Merced, un acto que reafirma el vínculo entre fe y cultura popular. Más tarde, a las 10:00 a. m., la Senda del Carnaval se llenará de color con el Carnavalito, que en 2026 celebra 60 años como espacio de formación artística para niños, niñas y jóvenes.

Desde las 2:00 p. m., la música tomará las plazas. La Plaza de Nariño acogerá el Rock Carnaval, con invitados especiales como Buha 2030 y Los Prisioneros junto a Miguel Tapia, mientras que en la Plaza del Carnaval se realizará el Concierto de Música Campesina, con agrupaciones tradicionales y el cierre a cargo de Bambarabanda.