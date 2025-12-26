Entre salsa, baile, acrobacias y mucha alegría, se vivió el Salsódromo 2025, el evento que dio apertura oficial a la Feria de Cali y que este año llevó por título “Del barrio pa’l mundo”.

Más de 2.000 artistas tomaron la calle para demostrar su talento en un recorrido de más de un kilómetro, que se extendió desde la Carrera 56 hasta la Carrera 42, en un desfile que exaltó la fuerza, la identidad y la tradición salsera de la ciudad.

Pese a que durante toda la jornada llovió esto no fue impedimento para que los bailarines dieran lo mejor de sí, quienes en su noche de gala brillaron, pues “el clima no es impedimento, esto es solo una manera de refrescarnos”, dijo uno de los bailarines del evento.

Uno de los momentos más emotivos fue la participación del ala infantil, integrada por 400 niños y niñas bailarines, quienes hacen parte del Plan Especial de Salvaguardia (PES) de la salsa caleña. En esta edición, además, se amplió la participación de escuelas de baile, pasando de 14 a 18 agrupaciones, reafirmando el compromiso con la formación y la preservación del patrimonio cultural.

Este año, el Salsódromo contó con cinco alas, cada una con una temática propia: la primera ala rindió un reconocimiento a la llegada de la salsa a la ciudad (por tren) y al estilo de baile que la caracteriza. La segunda tuvo como protagonistas a los niños y abordó la temática del futuro sobre rieles. La tercera destacó a Cali como una ciudad deportiva, mientras que la cuarta exaltó el papel de la mujer colombiana, resaltando mujeres representativas como Shakira. Finalmente, la quinta ala evocó las tradicionales fiestas de barrio.

Tras el desfile de baile, llegó el turno de las representaciones musicales, con carrozas que integraron orquestas como Guayacán, Hermanos Lebrón y Marino Luis, quienes compartieron sus canciones con el público desde el escenario. El Salsódromo contó con una asistencia aproximada de 32.000 personas.

Autoridades como el ICBF reportaron un comportamiento positivo en las graderías familiares, certificando que la Feria de Cali 2025 se desarrolla de manera ordenada, y segura según lo planeado.

Programación para este 26 de diciembre: