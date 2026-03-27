Accidente en el norte de Bogotá deja una mujer muerta y 3 heridos

La madrugada de este viernes 27 de marzo estuvo marcada por un grave accidente de tránsito en Bogotá, ocurrido hacia las 3:30 a. m. en la intersección de la calle 94 con carrera 15, uno de los corredores clave del norte de la ciudad.
De acuerdo con los primeros reportes, dos vehículos particulares colisionaron en circunstancias que son materia de investigación. Sin embargo, versiones iniciales apuntan a que uno de los conductores habría ignorado la luz roja de un semáforo, desencadenando el fuerte impacto.
El siniestro vial dejó un saldo trágico: una mujer fallecida en el lugar de los hechos, quien viajaba como copiloto en uno de los automóviles involucrados. Además, tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales, donde permanecen bajo observación.
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La fuerza del impacto provocó que uno de los automotores se desviara y terminara estrellándose contra un establecimiento comercial del sector, identificado como un local de electrodomésticos (Katronix). El hecho generó daños materiales y obligó a la intervención inmediata de los organismos de emergencia.
En el sitio hicieron presencia unidades de Policía Judicial, encargadas del levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias para esclarecer lo ocurrido.
Cierre de la vía y recomendaciones de movilidad
Como consecuencia del accidente, se mantiene el cierre total de la calle 94 con carrera 15, situación que ha derivado en fuertes afectaciones en la movilidad en el norte de Bogotá.
Las autoridades de tránsito sugieren tomar rutas alternas:
- Carrera 13 y calle 95 para desplazamientos hacia el occidente.
- Calle 85 y carrera 7 para quienes se movilizan hacia el norte.
Agentes de tránsito continúan en la zona regulando el tráfico y evitando mayores congestiones.
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Autoridades y expertos coinciden en que factores como el exceso de velocidad, la imprudencia y el incumplimiento de las normas de tránsito siguen siendo determinantes en este tipo de hechos. Asimismo, las condiciones de la ciudad, con múltiples obras en ejecución, también influyen en la siniestralidad.
Desde la Secretaría de Movilidad reiteran el llamado a la responsabilidad de todos los actores viales, enfatizando que decisiones como irrespetar un semáforo pueden terminar en tragedias como la ocurrida en la calle 94 con carrera 15.