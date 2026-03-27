Accidente en el norte de Bogotá deja una mujer muerta y 3 heridos

La madrugada de este viernes 27 de marzo estuvo marcada por un grave accidente de tránsito en Bogotá, ocurrido hacia las 3:30 a. m. en la intersección de la calle 94 con carrera 15, uno de los corredores clave del norte de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, dos vehículos particulares colisionaron en circunstancias que son materia de investigación. Sin embargo, versiones iniciales apuntan a que uno de los conductores habría ignorado la luz roja de un semáforo, desencadenando el fuerte impacto.

El siniestro vial dejó un saldo trágico: una mujer fallecida en el lugar de los hechos, quien viajaba como copiloto en uno de los automóviles involucrados. Además, tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales, donde permanecen bajo observación.

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La fuerza del impacto provocó que uno de los automotores se desviara y terminara estrellándose contra un establecimiento comercial del sector, identificado como un local de electrodomésticos (Katronix). El hecho generó daños materiales y obligó a la intervención inmediata de los organismos de emergencia.

En el sitio hicieron presencia unidades de Policía Judicial, encargadas del levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias para esclarecer lo ocurrido.