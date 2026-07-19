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Así fueron los ensayos del desfile militar del 20 de julio en Bogotá

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ultimaron detalles bajo la lluvia para el tradicional desfile de la Independencia, que este año se realizará en Ciudad Bolívar.
ejercito
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

Al ritmo de las bandas de guerra, más de 2.600 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional realizaron los últimos ensayos para el tradicional desfile del 20 de julio, que conmemorará los 216 años de la Independencia de Colombia.

 

Las prácticas comenzaron en la noche del sábado en la localidad de Ciudad Bolívar, donde cientos de ciudadanos acompañaron a los uniformados mientras afinaban la logística y los movimientos que harán parte de la ceremonia oficial.

El desfile iniciará este domingo a las 10:00 a. m. en el cruce de la Transversal 70C y finalizará en la intersección de la Avenida Villavicencio con carrera 23C.

La jornada será encabezada por tropas del Ejército Nacional, lideradas por la Quinta División. Posteriormente desfilarán la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y, finalmente, la Policía Nacional, que cerrará el recorrido.

 

Además del componente terrestre, el evento contará con una revista aérea de 19 aeronaves, entre aviones y helicópteros de las Fuerzas Militares y la Policía, que sobrevolarán la capital durante la conmemoración.

También se rendirá homenaje a los veteranos de la Fuerza Pública, quienes participarán en un bloque especial como reconocimiento a su trayectoria y servicio al país.

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