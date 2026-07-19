Así fueron los ensayos del desfile militar del 20 de julio en Bogotá

Las prácticas comenzaron en la noche del sábado en la localidad de Ciudad Bolívar, donde cientos de ciudadanos acompañaron a los uniformados mientras afinaban la logística y los movimientos que harán parte de la ceremonia oficial.

El desfile iniciará este domingo a las 10:00 a. m. en el cruce de la Transversal 70C y finalizará en la intersección de la Avenida Villavicencio con carrera 23C.

La jornada será encabezada por tropas del Ejército Nacional, lideradas por la Quinta División. Posteriormente desfilarán la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y, finalmente, la Policía Nacional, que cerrará el recorrido.