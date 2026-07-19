Un operativo de la Policía Nacional permitió la captura de un hombre que, al parecer, se hacía pasar por integrante de la SIJIN para intimidar a los ocupantes de un vehículo en inmediaciones de la Terminal de Transporte Salitre, en el occidente de Bogotá.
El procedimiento se inició luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre varias personas armadas que estarían amenazando a ciudadanos en la zona.
Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas y portaban gorras con insignias de la Policía Nacional. Al notar la presencia de la patrulla, los sospechosos emprendieron la huida, lo que dio inicio a una persecución.
Durante la fuga se registró un intercambio de disparos y una de las motocicletas chocó contra un vehículo, situación que permitió la captura de uno de los presuntos implicados.
En el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver calibre 22 con munición y establecieron que los involucrados utilizaban elementos para hacerse pasar por funcionarios de la SIJIN.
Además, la Policía confirmó que la motocicleta en la que se movilizaba el capturado tenía un reporte vigente por hurto.
El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego y receptación. De acuerdo con las autoridades, también registra antecedentes judiciales por hurto y otros delitos.