Un operativo de la Policía Nacional permitió la captura de un hombre que, al parecer, se hacía pasar por integrante de la SIJIN para intimidar a los ocupantes de un vehículo en inmediaciones de la Terminal de Transporte Salitre, en el occidente de Bogotá.

El procedimiento se inició luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre varias personas armadas que estarían amenazando a ciudadanos en la zona.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas y portaban gorras con insignias de la Policía Nacional. Al notar la presencia de la patrulla, los sospechosos emprendieron la huida, lo que dio inicio a una persecución.