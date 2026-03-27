El cierre del escrutinio de la Cámara de Representantes por Bogotá dejó en firme la distribución de las 18 curules de la capital y aclaró las dos disputas que seguían abiertas tras el preconteo. Aunque el reparto por partidos no cambió, el resultado oficial sí modificó el orden interno de la lista del Centro Democrático y cerró, de manera definitiva, la pelea por el último escaño.

Lo que quedó en firme en Bogotá

Concluido el escrutinio, la composición de la Cámara por Bogotá quedó así: Pacto Histórico, 8 curules; Centro Democrático, 6; Alianza Verde, 2; Salvación Nacional, 1; y Partido Liberal, 1. En términos generales, el mapa político de la capital se mantuvo frente a lo que ya sugería el preconteo: el Pacto Histórico conservó la primera bancada, el Centro Democrático se consolidó como segunda fuerza y las demás curules se repartieron entre tres listas más.

La diferencia estuvo en los detalles que solo puede resolver el escrutinio. Mientras el preconteo ofrece una fotografía preliminar de la votación, el escrutinio es el proceso que revisa y consolida los resultados con validez legal. Fue ahí donde se ajustaron algunos votos, se definieron posiciones dentro de las listas y se cerró la incertidumbre sobre quiénes ocupaban finalmente ciertos cupos.

El cambio más visible: la lista del Centro Democrático

El movimiento más notorio se dio en el Centro Democrático. Durante el preconteo, Josías Fiesco aparecía en la disputa por una de las últimas curules de esa colectividad. Sin embargo, con el cierre del escrutinio entraron nuevos votos que modificaron el orden interno de la lista y lo dejaron por fuera de la Cámara.

En el resultado final, las dos últimas curules del partido quedaron en manos de Jesús “Chucho” Lorduy y Luz Marina Gordillo. El dato es relevante no porque cambie la fuerza electoral del Centro Democrático, que mantuvo sus seis escaños, sino porque alteró quiénes serán sus representantes efectivos por Bogotá.

La otra disputa: el último escaño no cambió de manos

El escrutinio también zanjó la controversia alrededor de la última curul, que se mantuvo en manos del Partido Liberal. En esa discusión, MIRA + Dignidad y Compromiso intentó hasta el final entrar al reparto, pero no alcanzó el cupo.

Los números muestran por qué. El escrutinio final dejó 2.872.657 votos válidos y una cifra repartidora de 112.817. Esa cifra terminó siendo exacta para que el Partido Liberal conservara una curul con 112.817 votos, mientras MIRA + Dignidad y Compromiso quedó por debajo con 109.205. También se quedaron sin escaño el Nuevo Liberalismo, con 105.616 votos, y Bogotá Entre Todos, con 96.155.

En la parte alta del resultado, el Pacto Histórico cerró con 932.728 votos, el Centro Democrático con 694.326, la Alianza Verde con 245.261 y Salvación Nacional con 190.130. Esas cifras consolidaron un reparto que, aunque no tuvo grandes cambios entre bloques, sí dejó ajustes importantes en la composición final de la bancada bogotana.

Así quedó la bancada de Bogotá

Con el escrutinio ya cerrado, Bogotá enviará a la Cámara una delegación encabezada por el Pacto Histórico, con María Fernanda Carrascal, Laura Daniela Beltrán, María del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy, Heráclito Landínez, Claudia Teresa Romero, Jairo León Vargas y Gabriel Becerra. El Centro Democrático tendrá a Daniel Briceño, José Jaime Uscátegui, David Gerardo Cote, Nelly Mosquera, Jesús “Chucho” Lorduy y Luz Marina Gordillo. La Alianza Verde estará representada por Catherine Juvinao y Mauricio Toro; Salvación Nacional, por Carol Stefanny Borda; y el Partido Liberal, por Bleidy del Carmen Pérez.

El cierre del escrutinio, en suma, no cambió el equilibrio general de fuerzas en Bogotá, pero sí definió con precisión dos cosas que el preconteo había dejado abiertas: quiénes entraban realmente dentro de la lista del Centro Democrático y quién se quedaba con la última curul disponible.