Balacera en el centro de Bogotá dejó un muerto tras persecución desde Suba

Una intensa persecución policial que se inició en la localidad de Suba terminó en una balacera mortal en pleno centro de Bogotá, dejando como saldo una persona muerta y generando pánico entre ciudadanos y comerciantes. El hecho se registró en la madrugada del miércoles 24 de diciembre, en plena celebración de Navidad, en el sector de Los Mártires.

Tiroteo en plena carrera Décima

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron hacia las 6:00 a. m. en la carrera 10 con calle 6, donde una camioneta particular quedó involucrada en lo que sería un intercambio de disparos. Testigos aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que generó alarma entre quienes transitaban por la zona a esa hora.

Tras los disparos, unidades de la Policía llegaron rápidamente al lugar y confirmaron que el enfrentamiento armado había dejado una persona sin vida. El escenario fue acordonado de inmediato para preservar la escena y facilitar las labores investigativas.

Intervención del CTI y labores de criminalística

Hasta el sitio se desplazaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y adelantaron la recolección de elementos materiales probatorios. Las autoridades buscan establecer con precisión las circunstancias que rodearon la persecución y el posterior cruce de disparos.

Mientras avanzaban los procedimientos judiciales, el área permaneció bajo estricta custodia policial, lo que impactó la movilidad en uno de los corredores viales más transitados del centro de la ciudad.

Cierres viales y afectación a la movilidad

Debido a las labores de inspección judicial, la calle 6 con carrera 10 fue cerrada temporalmente en sentido Occidente–Oriente. La Secretaría de Movilidad de Bogotá recomendó a los conductores tomar rutas alternas como la NQS y la calle 19 para evitar congestiones.

A las 9:20 a. m., la entidad informó que el cierre vial continuaba debido a la investigación en curso. Minutos después, hacia las 9:27 a. m., se confirmó que las labores de criminalística habían finalizado y que la movilidad fue habilitada nuevamente en el sector.

Violencia armada mantiene la alerta en la ciudad

Este hecho se suma a otros episodios recientes de violencia armada registrados en Bogotá. A comienzos de diciembre, un intento de hurto en la calle 106 con carrera 45, en inmediaciones de la autopista Norte, terminó también en un enfrentamiento con la Policía.

En ese caso, dos delincuentes armados intentaron robar a un joven de 29 años y le dispararon en dos ocasiones. La reacción de un uniformado que patrullaba la zona derivó en un intercambio de disparos que dejó a uno de los asaltantes muerto y al otro, un menor de 16 años, herido y capturado.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que se incautó un arma de fuego y una motocicleta, y que el menor estaría vinculado a una banda criminal dedicada al hurto.

Las autoridades mantienen operativos especiales y patrullajes en distintos puntos de la ciudad, mientras la ciudadanía expresa su preocupación por la reiteración de hechos violentos, incluso en fechas tradicionalmente asociadas a la celebración y la convivencia.