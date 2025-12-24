Bogotá cerró la temporada de "Navidad es Cultura 2025" consolidándose como el un gran escenario artístico, tras registrar una asistencia masiva de 3 millones de personas en más de 690 actividades gratuitas. La estrategia, liderada por la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, no solo transformó el espacio público de las 20 localidades durante este diciembre, sino que impulsó un impacto económico de $1.2 billones de pesos, reafirmando el valor del arte como motor de desarrollo y empleo para la capital.

Este balance representa un salto sin precedentes frente a los resultados de 2024, cuando la iniciativa atrajo a 1.2 millones de asistentes. En tan solo un año, la ciudad logró triplicar la participación ciudadana y aumentar la oferta cultural de 550 a 693 eventos. Asimismo, el talento local tuvo un respaldo histórico: se pasó de 1.000 artistas en escena en la edición anterior a más de 6.100 en 2025, lo que evidencia un fortalecimiento robusto del ecosistema creativo y una mayor capacidad de convocatoria en puntos clave como el Parque El Tunal y Suba.

Para lograr este impacto, el Distrito apostó por una descentralización efectiva que llevó espectáculos de talla internacional a territorios históricamente excluidos de los grandes circuitos festivos. Entre los hitos de este año destacan los tres espectáculos de gran formato con aforos totales, la llegada de 303.000 turistas nacionales e internacionales y la participación de 18 barrios en la iniciativa "Cuadras Navideñas", promoviendo una celebración sostenible y sin pólvora en toda la ciudad.