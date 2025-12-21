Bogotá suma 51 lesionados por pólvora y la cifra sigue creciendo

Mientras la ciudad se prepara para las celebraciones más importantes de la temporada decembrina, el balance de salud pública deja una señal de alerta. El uso de pólvora continúa provocando lesiones graves en Bogotá, pese a las campañas de prevención y los controles adelantados por las autoridades distritales.

De acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), con corte a las 2:00 de la tarde del sábado 20 de diciembre de 2025, ya se han registrado 51 personas lesionadas por manipulación de artefactos pirotécnicos en la capital del país.

Niños y adultos, víctimas de una práctica que persiste

El reporte oficial revela que entre los afectados hay 12 menores de edad y 39 personas mayores de 18 años, una distribución que vuelve a poner en el centro del debate el impacto de la pólvora sobre niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades sanitarias reiteraron que ningún menor debería estar expuesto a este tipo de riesgos, pues las lesiones ocasionadas por estos elementos pueden dejar secuelas físicas permanentes, afectar su desarrollo y generar consecuencias psicológicas para ellos y sus familias.

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades tiene relación con el consumo de alcohol. Según la SDS, 15 de las personas lesionadas se encontraban bajo los efectos de bebidas embriagantes al momento del accidente.

Este factor incrementa de forma significativa la probabilidad de incidentes, ya que disminuye la capacidad de reacción, el control motor y la percepción del peligro, convirtiendo la manipulación de pólvora en una actividad aún más riesgosa.