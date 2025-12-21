Bogotá suma 51 lesionados por pólvora y la cifra sigue creciendo

Mientras la ciudad se prepara para las celebraciones más importantes de la temporada decembrina, el balance de salud pública deja una señal de alerta. El uso de pólvora continúa provocando lesiones graves en Bogotá, pese a las campañas de prevención y los controles adelantados por las autoridades distritales.
De acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), con corte a las 2:00 de la tarde del sábado 20 de diciembre de 2025, ya se han registrado 51 personas lesionadas por manipulación de artefactos pirotécnicos en la capital del país.
Niños y adultos, víctimas de una práctica que persiste
El reporte oficial revela que entre los afectados hay 12 menores de edad y 39 personas mayores de 18 años, una distribución que vuelve a poner en el centro del debate el impacto de la pólvora sobre niños, niñas y adolescentes.
Las autoridades sanitarias reiteraron que ningún menor debería estar expuesto a este tipo de riesgos, pues las lesiones ocasionadas por estos elementos pueden dejar secuelas físicas permanentes, afectar su desarrollo y generar consecuencias psicológicas para ellos y sus familias.
Uno de los datos que más preocupa a las autoridades tiene relación con el consumo de alcohol. Según la SDS, 15 de las personas lesionadas se encontraban bajo los efectos de bebidas embriagantes al momento del accidente.
Este factor incrementa de forma significativa la probabilidad de incidentes, ya que disminuye la capacidad de reacción, el control motor y la percepción del peligro, convirtiendo la manipulación de pólvora en una actividad aún más riesgosa.
Localidades con mayor número de casos
Las 51 lesiones se distribuyen en 17 localidades de Bogotá, lo que demuestra que el problema no se concentra en una sola zona de la ciudad. Engativá lidera el listado con nueve casos, seguida por Usme y Suba, con seis casos cada una.
También se reportaron cinco casos en Bosa, cuatro en San Cristóbal, cuatro en Kennedy, tres en Usaquén y tres en Santa Fe. Otras localidades afectadas son Chapinero, Fontibón y Los Mártires (dos casos cada una), así como Tunjuelito, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda y Ciudad Bolívar, donde se presentó un caso por localidad.
Manos y rostro, las zonas más afectadas
El informe de la Secretaría de Salud detalla que las manos continúan siendo la parte del cuerpo más comprometida, con 32 casos registrados, seguidas por el rostro con 14 lesiones. Además, se reportaron seis casos en los ojos, cuatro en el cuello, dos en los pies y una lesión en el tronco.
Las autoridades advirtieron que las lesiones oculares y las quemaduras profundas pueden derivar en discapacidades permanentes, amputaciones o pérdida parcial de la visión.
Frente a este panorama, el Distrito aseguró que la red hospitalaria pública y privada de Bogotá está preparada para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones asociadas al uso de pólvora.
En los casos que involucran a menores de edad, se activan de manera inmediata los protocolos de restablecimiento de derechos, con acompañamiento psicosocial para las familias afectadas.
La respuesta institucional involucra un trabajo articulado entre la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría de Movilidad, el Cuerpo Oficial de Bomberos, el IDIGER, la Policía de Bogotá, el ICBF y las alcaldías locales, con el objetivo de combatir la fabricación, distribución y uso ilegal de pólvora, además de reforzar las acciones preventivas durante los días restantes de diciembre.