La noche del 31 de octubre, entre disfraces y música de Halloween, Jaime Esteban, estudiante de la Universidad de Los Andes, fue perseguido y brutalmente atacado a varias cuadras del bar Before Club, en el norte de Bogotá.

Todo comenzó con una discusión dentro del establecimiento y terminó en una golpiza mortal en plena calle, a manos de al menos tres personas. Las autoridades no descartan que un cuarto implicado haya logrado escapar.

Según testigos y videos de seguridad, la pelea se originó dentro de Before Club, donde Jaime Esteban discutió con otro hombre, presuntamente por una mujer. El joven decidió salir del sitio intentando evitar la confrontación, pero fue seguido por tres personas: un hombre y dos mujeres.

A varias cuadras del bar, los agresores lo alcanzaron. Uno de ellos le propinó un golpe en la nuca, que lo derribó al suelo. Mientras tanto, las dos mujeres alentaban la golpiza, según el relato de testigos presenciales.

Jaime recibió múltiples patadas en la cabeza y el cuerpo, mientras un amigo trataba sin éxito de intervenir. “Le pegaron hasta que dejó de moverse”, relató un testigo que observó la escena desde una esquina, en entrevista con el diario El Tiempo.

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en flagrancia a tres personas señaladas de participar en el crimen: Juan Carlos Suárez Ortiz, colombiano; Kleidymar Paola Fernández Sulbaran, extranjera y Bertha Yohana Parra Torres, también de nacionalidad extranjera.

Los tres fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación, que les imputó el delito de homicidio agravado. No obstante, las autoridades mantienen abierta la línea de investigación sobre un cuarto implicado, que habría participado en la agresión y logrado huir del lugar.

El perfil de un joven brillante

En su perfil de LinkedIn, Jaime Esteban se presentaba como un joven apasionado por la tecnología, la innovación y la ciberseguridad, con el sueño de cursar un semestre en el exterior en 2026.

Era reconocido por su disciplina, humildad y excelencia académica.

Fue campeón intercolegial de ajedrez y miembro de la selección universitaria de esa disciplina en Los Andes, donde destacaba por su serenidad y capacidad de concentración. Su familia lo describió como un “ser humano de formación bartolina jesuita, con muchos sueños y proyectos por cumplir”.

Una investigación que sigue abierta

La Fiscalía de Homicidios de Bogotá continúa recaudando evidencia para determinar los grados de responsabilidad de los implicados. Aunque tres personas permanecen detenidas, no se descarta la participación de un cuarto agresor que habría logrado escapar del lugar.

Mientras avanza la investigación, la familia, los amigos y la comunidad universitaria exigen celeridad en el proceso y todo el peso de la ley sobre los responsables.