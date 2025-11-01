La Universidad Nacional de Colombia confirmó el fallecimiento de un egresado del programa de Biología en el campus de Bogotá, en hechos ocurridos entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre.

En un comunicado conjunto, la Rectoría, la Vicerrectoría de Sede y la Decanatura de la Facultad de Ciencias informaron que el cuerpo fue hallado en el arboretum del campus, cerca del Instituto de Ciencias Naturales y la Calle 53.

“En la mañana de hoy hicieron presencia en el sitio unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes realizaron la correspondiente diligencia de levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal para esclarecer las causas de su muerte”, señaló la institución.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del fallecido ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.