Bogotá reporta reducción del 66% en muertes viales durante Halloween

Sáb, 01/11/2025 - 14:35
Según la Secretaría de Movilidad, para este año se registró una drástica caída en la siniestralidad vial durante la noche de Halloween.
reducción del 66% en muertes viales
Créditos:
Secretaría de Movilidad

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó una significativa reducción en la siniestralidad vial durante las celebraciones de Halloween, registrando cero muertes en las vías durante la madrugada del 1 de noviembre de 2025. Los datos oficiales, difundidos por la secretaría de Movilidad, Claudia Díaz, a través de sus redes sociales, evidencian una mejora en los indicadores de seguridad vial durante las noches del 31 de octubre.

Las estadísticas revelan una disminución del 66% en muertes por siniestros fatales, 62% en personas heridas y 55% en el total de siniestros viales, en comparación con registros históricos. Las autoridades atribuyen estos resultados al cumplimiento de las medidas de restricción por parte de los motociclistas y la ciudadanía en general.

 

"El buen comportamiento en las vías y el cumplimiento de las normas demuestra buenos resultados", destacó Díaz en su cuenta de X, enfatizando que el trabajo conjunto entre ciudadanía e instituciones permitió que Bogotá viviera "una noche de Halloween más segura y tranquila".

La información fue respaldada por los reportes del Sector Movilidad y las entidades de seguridad distritales, confirmando la efectividad de las medidas preventivas implementadas para la temporada.

 

 

 

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Halloween
Bloqueos
