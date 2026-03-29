FIAV 2026 en Bogotá: fechas, obras y todo sobre el festival de artes vivas

A finales de marzo, Bogotá dejará de ser solo una capital para convertirse en un gran escenario. Entre el 27 de marzo y el 5 de abril de 2026, la ciudad vivirá una nueva edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), una apuesta que reúne talento local e internacional en torno a las artes escénicas.

La programación será amplia: 27 espectáculos internacionales, 32 propuestas nacionales y 43 obras distritales, muchas de ellas elegidas mediante convocatoria pública, conforman una cartelera que busca conectar distintas miradas del arte.

El FIAV 2026 no se limita a funciones tradicionales. Su esencia está en ofrecer experiencias que mezclan disciplinas y lenguajes escénicos. Por eso, el público encontrará desde teatro de texto hasta danza contemporánea, circo, performance, títeres y narración oral.

El objetivo es claro: que cada espectador, sin importar su experiencia previa, pueda encontrar una obra que lo interpela o lo emocione.

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Montajes que marcan la programación

Dentro de la oferta artística destacan varias propuestas que reflejan la diversidad del festival:

‘Suite Akhunov’ , del colectivo El Colegio del Cuerpo, que combina música, danza y artes visuales .

‘Geografías líquidas’ , de Sankofa Danzafro, centrada en el cuerpo y la memoria afro .

‘Un manifiesto’ , de Cuerpos que Gritan, que explora los límites del lenguaje escénico.

‘Loa al divino Narciso’ , con una mezcla de teatro clásico, acrobacia y música en vivo .

‘Historias del Sol naciente’ , inspirada en tradiciones japonesas de narración escénica.

Estas son solo algunas de las obras que harán parte de un circuito que se expandirá por toda la ciudad.

Uno de los rasgos distintivos del festival es su alcance territorial. El FIAV 2026 no se concentra en un solo escenario, sino que se despliega en distintos espacios culturales y urbanos.

Entre ellos está el Planetario de Bogotá, así como teatros, plazas y otros lugares emblemáticos que abrirán sus puertas para recibir al público.

Durante estos días, Bogotá funcionará como un punto de encuentro entre artistas de diferentes regiones del mundo.

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Entradas y acceso al festival

Las boletas para las funciones están disponibles desde el 4 de febrero de 2026 en plataformas oficiales como fiavbogota.com y tuboleta.com.

También existen opciones de abonos, ideales para quienes desean asistir a varias presentaciones durante el festival.

El Festival Internacional de Artes Vivas 2026 refuerza la identidad de Bogotá como una ciudad que respira cultura. Más que una agenda de espectáculos, se trata de un espacio de diálogo donde convergen distintas expresiones artísticas y miradas del mundo.