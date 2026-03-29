Iglesias góticas en Bogotá y Cundinamarca: plan imperdible en Semana Santa

En Bogotá, hay momentos del año en los que la ciudad invita a bajar el ritmo. La Semana Santa 2026 es uno de ellos. Entre calles frías y sonidos de campanas, aparecen templos que no solo cumplen una función religiosa, sino que también revelan una parte esencial del patrimonio arquitectónico y cultural de la región.

Se trata de iglesias con influencia gótica y neogótica, cuya estética, torres altas, vitrales y arcos apuntados, transforma la experiencia de recorrer la capital y sus alrededores.

La capital concentra varios de estos espacios que, aunque reinterpretan el gótico europeo, conservan su esencia.

Un ícono en La Candelaria

La Iglesia Nuestra Señora del Carmen destaca por su particular mezcla de estilos, inspirada en el gótico italiano con influencias árabes. Su fachada de franjas rojas y blancas y sus vitrales españoles la convierten en una de las más reconocibles de la ciudad.

El corazón neogótico de Chapinero

La Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, construida en 1875, es uno de los máximos referentes del neogótico en Colombia. Su torre domina la zona y sus vitrales llenan de color el interior.

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