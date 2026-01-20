Rescatan en Bogotá a dos niñas emberá en aparente abandono

Lo que parecía una mañana común en el barrio Ricaurte, en la localidad de Los Mártires, terminó convirtiéndose en una escena de angustia que movilizó a vecinos y autoridades. Detrás de las rejas de una vivienda, dos niñas de 4 y 7 años pedían comida entre lágrimas. Estaban solas, sin ningún adulto que las cuidara.

Las menores, pertenecientes a la comunidad indígena emberá, fueron encontradas en condiciones de aparente abandono. Su llanto insistente alertó a varias personas que pasaban por el sector, quienes decidieron detenerse y verificar lo que ocurría. Al confirmar que las niñas se encontraban encerradas y desprotegidas, dieron aviso inmediato a la Policía.

Tras recibir el reporte ciudadano, uniformados de la Policía Nacional, adscritos al Grupo de Infancia y Adolescencia, se desplazaron rápidamente hasta el lugar para atender la situación. Una vez allí, y con la autorización previa de uno de los propietarios del inmueble, ingresaron a la vivienda para verificar el estado de las menores.

Dentro de la casa comprobaron que las niñas estaban completamente solas, sin supervisión ni acompañamiento de un adulto responsable. La escena evidenciaba una clara vulneración de sus derechos y un riesgo inminente para su integridad física y emocional.

De acuerdo con las primeras verificaciones, las menores habrían permanecido un tiempo considerable en esas condiciones, sin acceso a alimentación adecuada ni cuidados básicos.

Protección inmediata y atención integral

Ante la gravedad del caso, los policías activaron los protocolos de protección infantil. Las dos niñas fueron trasladadas de manera inmediata ante la autoridad administrativa competente, donde se inició el proceso de restablecimiento de derechos.

En ese lugar se les practicó una valoración médica para determinar su estado de salud y se adoptaron las medidas necesarias para garantizar su bienestar. Mientras avanzan las indagaciones, las menores quedaron bajo custodia institucional y con acompañamiento especializado.

Las autoridades adelantan ahora las investigaciones para establecer quiénes eran los responsables de su cuidado, por qué se encontraban solas y si existió algún tipo de negligencia o maltrato.