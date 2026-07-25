La victoria de Richard Carapaz en la etapa 20 del Tour de Francia, la cual lo consagró como virtual campeón de la clasificación general de la montaña, marca un hito monumental para el ciclismo ecuatoriano y latinoamericano. Sin embargo, detrás de este triunfo en la cima del ciclismo mundial existe un capítulo fundamental ligado a Colombia, país que sirvió como trampolín y pilar en su desarrollo profesional.

El Inicio y la conexión con Colombia

Carapaz llegó a territorio colombiano impulsado por Oliverio Cárdenas, amigo de su mentor Juan Carlos Rosero. Cárdenas lo recomendó con Fabio Chingaté, integrando un equipo para la Vuelta del Porvenir, donde la destacada actuación del ecuatoriano le abrió de par en par las puertas del ciclismo colombiano.

Entre los referentes que marcaron su visión deportiva destaca el legendario Martín Emilio 'Cochise' Rodríguez, a quien Rosero le inculcó como modelo a seguir.

En la temporada 2015, vistiendo los colores del equipo Strongman-Campagnolo, Carapaz hizo historia al convertirse en el primer extranjero en ganar la Vuelta de la Juventud de Colombia, sumando además un triunfo en la cuarta etapa del tradicional Clásico RCN.

El trampolín hacia Europa

El sobresaliente desempeño de Carapaz en Colombia atrajo el interés internacional. Esto le permitió dar el salto a Europa con el equipo español Lizarte en 2016, donde logró la primera victoria de etapa de un ecuatoriano en territorio europeo (Vuelta a Navarra) y conquistó la clasificación general. Este fue el preámbulo para unirse al Movistar Team en 2017 y debutar en las Grandes Vueltas.

Aquellos kilómetros recorridos en las carreteras colombianas no solo pulieron las piernas de Richard Carapaz; moldearon el carácter de un ciclista indomable. Colombia fue el trampolín que transformó a la 'Locomotora del Carchi' de una promesa suramericana a una leyenda viva del ciclismo global.

Desde conquistar el Giro de Italia hasta vestirse de amarillo en el Tour de Francia y colgarse el oro olímpico, cada pedaleada de Carapaz en las cumbres más exigentes de Europa lleva consigo la impronta de sus años de formación.

Su historia, en la que ya se destacan 10 victorias de etapa en las grandes vueltas, demuestra que los grandes sueños nacen en casa, pero se consagran cuando se tiene el coraje de conquistar el mundo.