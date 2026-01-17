En la ceremonia no se trató de grados, sino de memoria, Colombia los llamó por su nombre, uno por uno, y recordó que el terrorismo no logró que el país los olvidara.
El silencio volvió a ocupar el lugar. No fue abrupto ni incómodo. Fue un silencio que se camina despacio, el que acompaña a quienes saben que hay dolores que no se superan, solo se aprenden a cargar. En la Escuela de Cadetes General Santander, el país volvió a encontrarse con una herida que sigue abierta.
Las familias llegaron sin afán, con flores entre las manos y fotografías guardadas como un amuleto. Nadie parecía estar allí por obligación. Estaban porque la memoria también convoca, porque nombrar es una forma de resistir.
La ceremonia avanzó sin estridencias. Primero la eucaristía, luego el campo de paradas. Allí, en un acto sobrio y profundamente humano, se realizó el ascenso póstumo de los 22 cadetes que perdieron la vida cuando apenas se estaban formando para servir. No fue un trámite administrativo. Fue un gesto simbólico, una manera de decir que el sacrificio no queda suspendido en el tiempo.
No hubo discursos largos ni aplausos prolongados. Hubo respeto. Palmas breves, contenidas. Miradas que decían más que cualquier palabra. Las familias recibieron los símbolos del ascenso, pero lo que verdaderamente se reconocía era algo más hondo, que sus hijos no quedaron reducidos a una cifra ni a un recuerdo borroso.
Luego vino la ofrenda floral. Frente al monumento, el país se detuvo. Las flores no cerraron la herida, pero afirmaron algo esencial, la memoria sigue aquí. Y seguirá.
Sus nombres
Estos 22 cadetes, hoy subtenientes, no son una estadística. Son historias, sueños y vocaciones interrumpidas. Colombia los recuerda hoy por su nombre:
• Luis Alfonso Mosquera Murillo
• Óscar Javier Saavedra Camacho
• Jonathan Efraín Suescún García
• Juan Felipe Majarré Contreras
• Juan Diego Ayala Ansola
• Juan David Rodas Agudelo
• Diego Alejandro Pérez Alarcón
• Jonatan Ainer León Torres
• Allan Paul Bayona Barreto
• Diego Alejandro Molina Peláez
• Carlos Daniel Campaña Huertas
• Diego Fernando Martínez Gálvez
• Juan Esteban Marulanda Orozco
• César Alberto Ojeda Gómez
• Cristian Fabián González Portillo
• Fernando Alonso Iriarte Agresor
• Erika Sofía Chico Vallejo
• Cristian Camilo Maquilón Martínez
• Steven Ronaldo Prada Reaño
• Iván René Muñoz Parra
• Andrés Felipe Carvajal Moreno
• Andrés David Fuentes Yepes
El homenaje se realizó años después del atentado terrorista ocurrido en la Escuela de Cadetes General Santander, un hecho que marcó a Colombia y dejó una herida que no se borra con el paso del tiempo. Aquel día, la violencia golpeó a jóvenes que se preparaban para servir, y el país entendió que el terrorismo no solo arrebata vidas, también intenta borrar futuros.
Este ascenso póstumo no devuelve a quienes se fueron. No repara lo irreparable. Pero deja una constancia necesaria, Colombia no olvida. Y mientras sus nombres sigan siendo pronunciados, el terrorismo no habrá ganado del todo.