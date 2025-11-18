Inicio
Colombia

Cali Bajo Tierra: El periodismo que visibiliza lo invisible

Mar, 18/11/2025 - 16:45
El reportaje de El País de Cali retrata la vida en el subsuelo de la ciudad, un trabajo de responsabilidad social que da voz a quienes el progreso dejó bajo el cemento.
Ganador Xilópalo
Créditos:
KienyKé.com / Premio nacional de periodismo digital

Mientras Cali se proyecta como una ciudad de crecimiento y eventos globales, un reportaje periodístico desenterró una realidad paralela y dolorosa: una ciudad subterránea donde cientos de personas llevan décadas viviendo en la invisibilidad. "Cali Bajo Tierra", del periodista Hugo Mario Cárdenas y el fotógrafo José Luis Guzmán, es más que una nota; es un ejercicio de periodismo con profunda responsabilidad social que obliga a una reflexión colectiva y pone sobre la mesa la deuda pendiente con los más vulnerables.


El periodismo como espejo social


El reportaje va más allá de la simple denuncia. A través de testimonios crudos y fotografías que no eluden la crudeza, construye un relato humano de la exclusión. No son cifras abstractas; son Víctor "El Mocho" Restrepo, quien perdió una pierna y encontró un hogar bajo un puente; Lilia María Castañeda, desalojada del basuro de Navarro con falsas promesas; y Julián Villaquirán, cuya vida se desmoronó tras una serie de decepciones. Este trabajo cumple un principio esencial del periodismo social: humanizar las estadísticas y ponerle rostro a un problema estructural.


La labor de dar voz a los no la tienen


La verdadera responsabilidad social de un medio no es solo informar, sino amplificar las voces que el sistema ha silenciado. "Cali Bajo Tierra" logra esto al mostrar la crudeza de la supervivencia, pero también los sueños intactos de sus habitantes. El Mocho, con su jardín en el separador vial y su sueño de un kiosco de jugos, y Lilia María, aferrada a su celular esperando la llamada de una vivienda, son testimonios de una dignidad que persiste frente a la adversidad. El reportaje les devuelve la humanidad que la sociedad les negó.


El impacto y la agenda pública


Un trabajo de esta envergadura no se agota en su publicación. Su valor social se mide en su capacidad para instalar un tema en la agenda pública y generar debate. Al citar a la concejal Alexandra Hernández sobre las 8.000 personas estimadas en condición de calle, el reportaje vincula la historia personal con la responsabilidad política. Expone fallas sistémicas, como el desalojo de Navarro y las promesas incumplidas de reubicación, cuestionando directamente la efectividad de las políticas sociales. Es un llamado a la acción dirigido a la ciudadanía y a los tomadores de decisiones.

"Cali Bajo Tierra" es el tipo de periodismo que las sociedades necesitan: uno que no le teme a mirar debajo de la alfombra donde se esconden las mayores injusticias. Es un candidato ideal para un reconocimiento como el Premio Xilópalo 2025 en la categoría de Responsabilidad Social, ocupando el segundo puesto el reportaje de “Atrapados, infancia perdida en las calles de Medellín" y en tercera posición “Renacer en el Valle para transformar vidas con educación. Del paraíso verde del Valle del Cauca, a la educación que transforma”,  porque demuestra que el periodismo, en su mejor expresión, es un servicio público. No solo retrata una realidad oculta, sino que, al hacerlo, cumple con la más alta función social de la profesión: recordarnos que el progreso de una ciudad no se mide por la altura de sus edificios, sino por cómo trata a los que viven en sus profundidades.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Premio Xilópalo
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
El Colombiano: ganador del Premio Xilópalo 2025 en la categoría Turismo
Turismo Xilópalo
‘El turismo en el Chocó va más allá de la temporada de ballenas’ es el trabajo ganador en la categoría Turismo del Premio Xilópalo 2025.
Colombia
El legado del Premio Xilópalo en voz de Adriana Bernal
Adriana Bernal, fundadora de Kienyke y del premio Xilópalo
Adriana Bernal resaltó el legado del Premio Xilópalo y defendió el valor del periodismo digital en el aniversario número 15 de Kienyke.
Colombia
El Tiempo gana el Xilópalo 2025 por crónica de la Ciclovía de Bogotá
Ciclovía, referente mundial, ha sido eje de desarrollo desde 1974.
La Ciclovía, referente mundial, ha sido eje de desarrollo desde 1974. La crónica digital de El Tiempo fue premiada por su narración de este hito bogotano.
Colombia
‘Martín Caparrós, el cronista inagotable’ gana el Xilópalo a mejor entrevista
Kirvin Johan Larios Moreno.
La entrevista de la Fundación Gabo fue galardonada gracias a su rigurosidad, la calidad de sus preguntas y la capacidad de síntesis de sus respuestas.
Kien Opina
Juan Pablo Manjarres
Lun, 17/11/2025 - 09:16
La infancia no se vende
Juan Pablo Manjarres
Liliana Bitar Castilla
Lun, 17/11/2025 - 09:08
La incesante incertidumbre del presupuesto aprobado para el 2026
Liliana Bitar Castilla
Jhon Jairo Armesto
Lun, 17/11/2025 - 08:58
El Club El Nogal y yo
Jhon Jairo Armesto
Esteban Jaramillo Osorio
Lun, 17/11/2025 - 08:52
La Selección Colombia, mucho ruido, poco fútbol
Esteban Jaramillo Osorio