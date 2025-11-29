Inicio
Caricatura de la semana: La casa y los casos

Sáb, 29/11/2025 - 11:02
Sobres, chats, disidencias y sanciones del CNE llegan al mismo tapete: esta caricatura reúne una semana en la que la Casa de Nariño estuvo bajo lupa.
Créditos:
Samuel Guerra

La caricatura de esta semana reúne en una sola escena varias noticias que pusieron bajo escrutinio a la Casa de Nariño y a las autoridades de control. No parte de un hecho aislado, sino de la acumulación de decisiones, investigaciones y revelaciones que marcaron la agenda informativa.

En primer plano aparecen sobres y hojas con el nombre de “Calarcá” y “chats”. Aluden a la investigación revelada por Noticias Caracol sobre los archivos y comunicaciones del jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes, una disidencia de las antiguas FARC. En esos documentos se mencionan contactos con integrantes del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), hechos que llevaron a la suspensión provisional de oficiales mientras avanzan las indagaciones. El tema reabrió el debate sobre la inteligencia del Estado y el manejo de la información en medio de la política de paz total.

Entre los papeles también se repite la sigla “CNE” y aparecen referencias a “topes”. Estos elementos remiten a la decisión del Consejo Nacional Electoral de sancionar a la campaña Petro Presidente 2022 por presuntas irregularidades en la financiación y en el reporte de gastos. La resolución, que el Gobierno ha anunciado que recurrirá, se convierte en un antecedente relevante a menos de un año de las elecciones de 2026 y mantiene en discusión el papel de las autoridades electorales.

La puerta entreabierta y el tapete con la frase “La casa de todos los colombianos” sitúan esta acumulación de documentos en la sede del Gobierno nacional. Los sobres desbordados representan la cantidad de informes, expedientes, decisiones administrativas y procesos judiciales que convergen sobre la Presidencia y sus entidades en una misma semana.

La caricatura no busca tomar posición frente a esos procesos, sino que registra visualmente cómo distintas noticias (investigaciones sobre disidencias, decisiones del CNE y debates sobre financiación de campañas) terminan conectadas por un mismo punto de llegada institucional: la Casa de Nariño, donde se concentra buena parte de las discusiones políticas y jurídicas que hoy siguen en desarrollo.

Colombia
Noticias Colombia
Política
