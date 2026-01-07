Desprendarte: el emprendimiento que cambió la moda circular en Colombia

Detrás de Desprendarte, uno de los proyectos pioneros de moda de segunda mano en Colombia, está María del Pilar Puerta, conocida como Mapi, una emprendedora que convirtió una experiencia personal difícil en una oportunidad para transformar la forma de consumir moda en el país.
Mapi estudió Negocios Internacionales y Marketing en Estados Unidos, donde vivió durante 14 años y cursó siete años de carrera. Aunque su formación fue empresarial, asegura que su verdadera vocación siempre estuvo ligada a la creatividad, la moda y la fotografía. “Desde niña me ha fascinado la moda, estar detrás de la cámara y crear”, afirma.
Durante su vida en Estados Unidos, Mapi se familiarizó con el mercado de ropa de segunda mano, un sector ampliamente desarrollado en ese país. “Era normal encontrar tiendas de segunda en todas partes”, recuerda. Mientras el fast fashion crecía de forma acelerada, ella combinaba el acceso a la moda con la búsqueda de prendas únicas en pequeños comercios de ciudades como Nueva York.
Al regresar a Colombia, el contraste fue evidente: la ropa usada estaba rodeada de tabúes, era vista como algo de menor valor y carecía de educación y confianza entre los consumidores.
Una enfermedad que lo cambió todo
El verdadero punto de partida de Desprendarte ocurrió hace ocho años, tras una grave enfermedad de su esposo, quien pasó seis meses hospitalizado, estuvo en cuidados intensivos y en coma, y perdió cerca de 60 kilos. Al volver a casa, ninguna de sus prendas le quedaba.
Ante esta situación, Mapi decidió donar parte de la ropa, pero también vender aquellas prendas de alto valor que estaban en perfecto estado. “Había chaquetas de hasta tres millones de pesos que merecían seguir siendo usadas”, explica.
Así, en un cuarto vacío de su apartamento, montó una tienda improvisada. Contra todo pronóstico, amigos y conocidos comenzaron a comprar. El proyecto creció rápidamente y, poco después, también abrió su propio clóset al público, identificando una oportunidad clara en el mercado femenino, que rota prendas con mayor frecuencia.
Lo que empezó como una venta casera se convirtió en un emprendimiento que creció de forma orgánica y acelerada. Mapi comenzó a tocar puertas, visitar clósets y convencer a otras personas de vender sus prendas a cambio de una comisión.
En apenas tres meses, ya contaba con un local físico y una alta rotación de inventario. “Entendí que los negocios exitosos son los que resuelven necesidades que la gente muchas veces no sabe que tiene”, asegura.
Los grandes retos: confianza, comunicación y curaduría
Uno de los mayores desafíos fue generar confianza en el consumidor. “La gente compra ropa de segunda cuando sabe quién está detrás”, afirma. Por eso, Mapi puso su rostro como garantía del proceso.
El segundo reto fue la comunicación. Desde el inicio apostó por mostrar looks completos, usando modelos reales y no estereotipos, demostrando que la ropa de segunda podía verse moderna, atractiva y actual.
El tercer reto fue perfeccionar la curaduría. Con el tiempo, el proceso se volvió más estricto, entendiendo que el gusto personal no siempre representa al mercado. Hoy, Desprendarte recibe desde prendas de fast fashion hasta marcas de lujo como Chanel, verificando autenticidad y calidad.
Impacto ambiental y cifras que respaldan el proyecto
En estos ocho años, Desprendarte ha vendido más de 25.000 prendas de segunda mano, logrando un impacto ambiental significativo:
- Reducción de 75.000 kg de CO₂
- Ahorro de 40.500 litros de agua
- 315.000 kW de energía, equivalentes a abastecer 126 hogares durante un mes
“Comprar ropa de segunda no es solo una decisión económica, es una compra con propósito”, enfatiza Mapi.
Actualmente, Mapi reside en México, donde abrió una nueva sede de Desprendarte, uno de sus principales objetivos rumbo a 2026. Desde allí, destaca el valor de la moda colombiana, reconocida internacionalmente por su calidad, diseño y textiles.
El objetivo de Desprendarte va más allá de vender ropa: busca reducir la demanda del fast fashion, prolongar la vida útil de las prendas y evitar que terminen en vertederos.
“Es un gana-gana: gana el planeta, gana tu bolsillo y ganas tú al consumir de forma consciente”, concluye Mapi, invitando a más personas a darle una oportunidad a la moda circular.