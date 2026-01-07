Desprendarte: el emprendimiento que cambió la moda circular en Colombia

Durante su vida en Estados Unidos, Mapi se familiarizó con el mercado de ropa de segunda mano, un sector ampliamente desarrollado en ese país. “Era normal encontrar tiendas de segunda en todas partes”, recuerda. Mientras el fast fashion crecía de forma acelerada, ella combinaba el acceso a la moda con la búsqueda de prendas únicas en pequeños comercios de ciudades como Nueva York.

Al regresar a Colombia, el contraste fue evidente: la ropa usada estaba rodeada de tabúes, era vista como algo de menor valor y carecía de educación y confianza entre los consumidores.

Una enfermedad que lo cambió todo

El verdadero punto de partida de Desprendarte ocurrió hace ocho años, tras una grave enfermedad de su esposo, quien pasó seis meses hospitalizado, estuvo en cuidados intensivos y en coma, y perdió cerca de 60 kilos. Al volver a casa, ninguna de sus prendas le quedaba.

Ante esta situación, Mapi decidió donar parte de la ropa, pero también vender aquellas prendas de alto valor que estaban en perfecto estado. “Había chaquetas de hasta tres millones de pesos que merecían seguir siendo usadas”, explica.

Así, en un cuarto vacío de su apartamento, montó una tienda improvisada. Contra todo pronóstico, amigos y conocidos comenzaron a comprar. El proyecto creció rápidamente y, poco después, también abrió su propio clóset al público, identificando una oportunidad clara en el mercado femenino, que rota prendas con mayor frecuencia.