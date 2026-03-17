Estas serían las EPS que liquidaría el Gobierno: suman 12 millones de afiliados

En el Consejo de Ministros del 16 de marzo, el presidente Gustavo Petro ordenó liquidar las EPS que estén en quiebra. Si bien el anuncio fue contundente, todavía no vino acompañada de una resolución oficial con nombres propios.

No hay una lista oficial, pero sí un grupo bajo máxima presión

Hoy no existe un acto administrativo de la Superintendencia Nacional de Salud que permita decir que ya hay una lista cerrada de EPS condenadas al cierre. Y no es un detalle menor: una cosa es la intervención para administrar y otra, distinta, la intervención para liquidar. En otras palabras, no toda EPS intervenida está automáticamente liquidada, pero sí entra en una zona de mayor riesgo y escrutinio.

Si hoy se arma una lista tentativa de las EPS que lucen más expuestas tras la orden de Petro, el radar se concentra sobre Coosalud, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS y Capresoca. No porque exista una resolución que ya las haya sentenciado, sino porque son entidades que vienen intervenidas, arrastran problemas de operación o sostenibilidad y quedaron de frente en el debate abierto por el Gobierno.

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Casi 12 millones de afiliados, solo en esas siete

Tomando como base los afiliados reportados por la Superintendencia con corte al 30 de junio de 2025, esas siete EPS reúnen 11.955.294 usuarios. Coosalud aparece con 3.365.862 afiliados; Famisanar, con 2.702.217; Emssanar, con 1.692.695; Savia Salud, con 1.687.566; Asmet Salud, con 1.588.189; SOS, con 749.248; y Capresoca, con 169.517. No es una franja marginal del sistema, pues la suma entre estas EPS alcanza casi 12 millones de personas pendientes de cualquier movimiento oficial.

El caso de la Nueva EPS

Nueva EPS también está intervenida y también vive una situación crítica, pero hoy juega en otra categoría dentro del tablero del Gobierno. Según la misma base de la Superintendencia, tiene 11.760.695 afiliados, lo que por sí solo la convierte en la EPS más sensible del sistema. Además, en las últimas semanas el Ejecutivo la ha ubicado más como pieza central del reordenamiento y del eventual control estatal que como una entidad cualquiera en una lista de salida inmediata: el ministro de Salud dijo que Petro ordenó volverla pública, y el decreto que luego suspendió provisionalmente la justicia buscaba trasladar millones de usuarios, muchos de ellos hacia esa EPS.

Eso hace que, por ahora, Nueva EPS no se lea igual que el resto. No porque esté fuera de peligro, sino porque el Gobierno parece verla menos como una EPS para apagar y más como una estructura sobre la cual reorganizar parte del sistema. Sumada a las otras siete, ese bloque llega a 23.715.989 afiliados.

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¿ Qué debería entender hoy un afiliado?

La primera conclusión no debería ser pánico, sino claridad. A hoy no existe una comunicación oficial que le diga a los usuarios de Coosalud, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS o Capresoca que su EPS ya fue liquidada por la orden del 16 de marzo. Lo que sí existe es un mensaje político muy fuerte del presidente y un grupo de entidades que quedó claramente en la mira. Si llega a producirse una liquidación, el usuario no sale del sistema de un día para otro: estos procesos pasan por medidas especiales, liquidaciones y traslados regulados, justamente para mantener la continuidad del aseguramiento.