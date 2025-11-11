Inicio
Colombia

Gobierno elimina aranceles a 37 insumos para confecciones

Mar, 11/11/2025 - 18:43
Medida beneficiará a sector de confecciones y calzado durante dos años. Busca reducir costos de producción y equilibrar competencia con importaciones.
Gobierno elimina aranceles a 37 insumos para confecciones
Créditos:
Cortesía MincomercioCo

El Gobierno nacional estableció arancel cero a 37 insumos y materias primas para confecciones y calzado que no tienen producción nacional, mediante el Decreto 1184 del 8 de noviembre de 2025, que estará vigente por dos años y aplica para países sin acuerdos comerciales con Colombia.

La medida fue recomendada por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A) y beneficiará principalmente a micro y pequeñas empresas del sector.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que "buscamos una cancha equilibrada para que la industria nacional compita en mejores condiciones con la oferta de las importaciones". La medida se limita exclusivamente a productos gravados con arancel que no cuentan con producción nacional.

Entre los insumos beneficiados se incluyen hilados de seda, hilados texturizados de nailon, hilados de fibras sintéticas, tejidos crudos o blanqueados, e hilos de coser de filamentos artificiales, entre otros. La cartera de Comercio realizará seguimiento durante la vigencia de la medida para verificar que se mantengan las condiciones de no producción nacional.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Economía
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Gobierno elimina aranceles a 37 insumos para confecciones
Gobierno elimina aranceles a 37 insumos para confecciones
Medida beneficiará a sector de confecciones y calzado durante dos años. Busca reducir costos de producción y equilibrar competencia con importaciones.
Colombia
Así está distribuida la economía urbana colombiana, según el DANE
Directora del DANE presentando el Censo Económico Nacional Urbano 2024
El DANE identificó 2 millones de unidades económicas urbanas en Colombia, un retrato actualizado de la economía después de más de tres décadas.
Bogotá
Secretaría de Salud atiende caso de posible abuso infantil en San Cristóbal
Secretaría Distrital de Salud
La Secretaría de Salud de Bogotá activó el protocolo de atención tras el ingreso de una menor de edad procedente de un hogar del ICBF.
Entretenimiento
La peinada de Gabriela Tafur a la ex señorita Antioquia
Gabriela Tafur responde a Laura Gallego
"La excusa de libertad de expresión", Gabriela Tafur se pronunció sobre la polémica provocada por Laura Gallego, ex señorita Antioquia.
Kien Opina
Alejandro Toro
Lun, 10/11/2025 - 17:44
La sangre que se está derramando en Sudán
Alejandro Toro
Luis Pérez Gutiérrez
Lun, 10/11/2025 - 17:22
Salarios injustos: una fábrica de pobreza
Luis Pérez Gutiérrez
Carlos Salas
Lun, 10/11/2025 - 13:23
Aquel que dice lo que queríamos oír
Carlos Salas Silva
Juan Pablo Manjarres
Dom, 09/11/2025 - 09:47
Sí, el niño puede perder el año
Juan Pablo Manjarres