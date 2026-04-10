Interpol emitió circular roja contra 7 cabecillas por magnicidio de Miguel Uribe

La Policía Nacional confirmó que la Interpol expidió circular roja contra siete cabecillas de la Segunda Marquetalia por su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025 en Bogotá.

El anuncio fue hecho por el director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, quien aseguró que desde este momento los señalados serán buscados en 196 países, en el marco de la cooperación internacional para lograr su captura.

Entre los principales nombres figuran alias ‘Iván Márquez’, ‘Jhon 40’ y ‘Zarco Aldinever’, considerados altos mandos de esta estructura disidente de las Farc. También hacen parte de la lista alias ‘Rumba’, ‘Enrique Marulanda’, ‘Gonzalo’ o ‘Chalo’, y ‘Yako’, este último señalado por la Fiscalía como pieza clave en la planeación del atentado.

“Ya fue emitida la circular roja contra cada uno de estos autores intelectuales. Existe cooperación de 196 países para lograr ubicarlos”, indicó el oficial, quien reiteró que el objetivo es capturar “hasta el último responsable” del crimen.

Recompensas millonarias por información

Como parte de la estrategia para dar con el paradero de los señalados, el Gobierno Nacional estableció recompensas de hasta 5.000 millones de pesos para quien suministre información que permita su captura.

La mayor suma se ofrece por Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’. Por su parte, alias ‘Jhon 40’ y ‘Zarco Aldinever’ tienen recompensas de hasta 4.000 millones de pesos. Otros cabecillas, como ‘Rumba’, ‘Enrique Marulanda’ y ‘Gonzalo’, tienen montos de hasta 2.000 millones, mientras que por alias ‘Yako’ se ofrecen hasta 500 millones de pesos.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con información, garantizando reserva absoluta y mecanismos de comunicación seguros.

El papel de la Segunda Marquetalia

Según la Fiscalía General de la Nación, el magnicidio de Miguel Uribe no fue un hecho aislado, sino el resultado de una operación estructurada entre una red criminal urbana y la Segunda Marquetalia, que habría dado la orden desde sus niveles más altos.

Las investigaciones apuntan a que el crimen tuvo motivaciones político-instrumentales relacionadas con la actividad pública del senador. Además, se estableció que las decisiones dentro del grupo armado habrían sido tomadas de manera consensuada por su cúpula.

Avances en la investigación del magnicidio

El atentado ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, durante un evento político. Un menor de edad disparó contra el senador, quien permaneció hospitalizado durante más de dos meses antes de fallecer en agosto de ese año.

Desde entonces, las autoridades han capturado y judicializado a varios implicados, entre ellos presuntos coordinadores logísticos y participantes en la ejecución del ataque. Algunos han sido condenados tras aceptar su responsabilidad.

La Fiscalía ha señalado que cuenta con evidencia técnica, testimonios y análisis de movimientos financieros que han permitido reconstruir la estructura criminal detrás del atentado.

Cooperación internacional en curso

El director de la Dijín destacó que la emisión de las circulares rojas representa un paso clave para avanzar en la judicialización de los responsables. Además, indicó que se activarán canales diplomáticos para fortalecer la cooperación con otros países.

“Esto es una prioridad como Policía Nacional y como Estado”, afirmó el oficial, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a la familia de Miguel Uribe Turbay y a la sociedad colombiana.

El proceso investigativo continúa, mientras las autoridades buscan ubicar y capturar a los señalados responsables intelectuales del magnicidio que conmocionó al país.