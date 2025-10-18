Inicio
Colombia

Más de 11 millones de jóvenes podrán votar en las elecciones de los Consejos de Juventud

Sáb, 18/10/2025 - 11:56
La Registraduría garantizó la transparencia del proceso y llamó a los jóvenes a participar activamente en esta segunda jornada electoral que busca fortalecer la democracia juvenil en Colombia
Joven muestra su documento de identidad en un puesto de votación durante la jornada electoral en Colombia. La fotografía ilustra la convocatoria de la Registraduría Nacional para que más de 11 millones de jóvenes participen en las elecciones de los Consejos de Juventud.
Créditos:
Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que 11.702.436 jóvenes entre los 14 y 28 años están habilitados para votar en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se llevarán a cabo mañana domingo 19 de octubre, en la segunda jornada electoral de este tipo en la historia del país.

“Las elecciones, que son las segundas que se van a llevar a cabo en el país, cumplen con todos los requisitos de cualquier elección ordinaria en Colombia como el Congreso o la Presidencia de la República. Tenemos una serie de herramientas para garantizar la integridad y transparencia del proceso”, explicó el registrador nacional, Hernán Penagos.

Del total de jóvenes habilitados para votar, 5.824.306 son mujeres y 5.878.130 son hombres, quienes podrán sufragar en 19.869 mesas distribuidas en 6.372 puestos de votación en todo el territorio nacional.

"Jóvenes de Colombia, las elecciones del próximo domingo 19 de octubre nos llenan de esperanza, porque es su voz la que se pone en el centro de la democracia, una voz en la que confiamos y que tiene la fuerza para transformar el presente y abrir camino para un futuro más justo", explicó la defensora del Pueblo, Iris Marín.

¿Qué son los Consejos de Juventud?

Los Consejos Municipales y Locales de Juventud son mecanismos autónomos de participación, concertación y vigilancia de la gestión pública, conformados por jóvenes entre 14 y 28 años.

Entre sus funciones están mantener el diálogo permanente con las entidades públicas para formular políticas, planes y programas que respondan a las necesidades de la juventud, así como promover el control social y la participación política de los jóvenes en sus territorios.

Cada municipio o localidad elegirá su propio Consejo de Juventud, con representación de listas independientes, procesos organizativos y juventudes de partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente.

Recomendaciones para votar

Para participar, los jóvenes deben acudir a su puesto de votación con el documento correspondiente:

  • De 14 a 17 años: Tarjeta de identidad azul biométrica.

  • De 18 a 28 años: Cédula de ciudadanía en cualquiera de sus versiones.

  • Con contraseña de primera cédula: Pueden votar con ese documento.

  • Quienes cumplen 18 años el día de la elección: Tarjeta de identidad azul biométrica.

El puesto de votación puede consultarse en el portal oficial de la Registraduría Nacional.

Política
Elecciones
Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Ley Antirruido: multas de hasta $22 millones por ruido excesivo
La Ley Antirruido 2025 busca proteger el descanso y la convivencia.
La nueva Ley Antirruido impone sanciones de hasta $22 millones y decomiso de equipos a quienes alteren la tranquilidad con música o ruidos molestos.
Colombia
Más de 11 millones de jóvenes podrán votar en las elecciones de los Consejos de Juventud
Joven muestra su documento de identidad en un puesto de votación durante la jornada electoral en Colombia. La fotografía ilustra la convocatoria de la Registraduría Nacional para que más de 11 millones de jóvenes participen en las elecciones de los Consejos de Juventud.
La Registraduría garantizó la transparencia del proceso y llamó a los jóvenes a participar activamente en esta segunda jornada electoral que busca fortalecer la democracia juvenil en Colombia
Colombia
¿Cómo impugnar una multa de tránsito? Paso a paso en 2025
Multa de tránsito, imagen de referencia.
Si un ciudadano considera injusta una multa de tránsito, puede impugnarla legalmente. La ley garantiza el derecho a la defensa y al debido proceso en cada etapa.
Bogotá
Votar en los Consejos de Juventud traerá beneficios a estudiantes
Votar en los Consejos de Juventud
Además de fortalecer la participación juvenil, quienes voten en los Consejos de Juventud podrán homologar 10 horas del servicio social y obtener rebajas en trámites.
Kien Opina
Remberto Burgos de la Espriella
Vie, 17/10/2025 - 09:20
Autolavado cerebral
Remberto Burgos de la Espriella
Robinson Castillo
Jue, 16/10/2025 - 13:30
El poder del voto joven este 19 de octubre
Robinson Castillo
Juan Pablo Manjarres
Jue, 16/10/2025 - 09:03
El profe corrompido
Juan Pablo Manjarres
Federico Arellano Mendoza
Mié, 15/10/2025 - 12:55
EL ABUSO DEL DERECHO
Federico Arellano Mendoza