Más de 40 muertos durante Navidad en Colombia, según el balance oficial

La Policía Nacional entregó el balance oficial de seguridad durante la celebración de la Navidad en Colombia, una de las fechas con mayor concentración de eventos familiares, consumo de alcohol y desplazamientos por carretera. De acuerdo con el informe, 48 personas perdieron la vida en el país, una cifra que representa una reducción del 20 % frente a la misma fecha de 2024, lo que equivale a 12 vidas salvadas, según las autoridades.

“Este resultado obedece al despliegue preventivo y operativo en todo el territorio nacional”, señalaron voceros de la institución. Durante la jornada, las patrullas de vigilancia atendieron 16.273 motivos de policía en 4.601 zonas de atención, en medio de un dispositivo especial de control y acompañamiento ciudadano.

Llamadas de emergencia y convivencia ciudadana

Uno de los mayores retos durante la celebración fue el manejo de situaciones asociadas a la convivencia. La Policía informó que se recibieron 30.326 llamadas a la línea de emergencias 123, principalmente por uso indebido de pólvora, perturbación de la tranquilidad y otros comportamientos contrarios a la convivencia.

En detalle, se atendieron 690 reportes relacionados con pólvora, una problemática recurrente durante las festividades decembrinas, y 2.202 llamadas por perturbación de la tranquilidad, muchas de ellas asociadas a consumo excesivo de alcohol y riñas entre particulares.

Comparendos y medidas correctivas

Aunque en la mayoría de los casos se priorizó la mediación policial, las autoridades se vieron obligadas a imponer más de 398 comparendos por riñas, así como sanciones por otras conductas que alteraron el orden público. Entre estas se registraron 23 comparendos por comportamientos contrarios a la actividad económica, cuatro por ruidos molestos y 10 por afectaciones a la tranquilidad ciudadana.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para fortalecer la cultura de la tolerancia y el respeto, especialmente en fechas donde aumentan los encuentros sociales y familiares.

Movilidad y seguridad vial en Navidad

En materia de tránsito, el balance también reflejó una tendencia positiva. Durante la celebración navideña se movilizaron 911.304 vehículos por las vías nacionales, lo que evidenció un alto flujo vehicular.

A pesar de ello, se registraron 25 accidentes de tránsito, con un saldo de 30 personas lesionadas y cuatro fallecidas. Esta cifra representa igualmente una reducción del 20 % en muertes por siniestros viales frente al mismo periodo del año anterior.

Controles y sanciones en carretera

Como parte de los operativos, las autoridades impusieron 45 comparendos de tránsito, principalmente por embriaguez (13 casos), exceso de velocidad (13) y sobrecupo (19). La Policía destacó que estos controles han sido clave para reducir la siniestralidad.

En el acumulado del mes de diciembre, se mantiene una disminución del 8 % en víctimas mortales por accidentes de tránsito, lo que equivale a 43 fallecidos menos en comparación con 2024. Según la institución, este resultado responde a los controles permanentes y campañas de prevención vial desplegadas en todo el país.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantener comportamientos responsables durante el cierre del año y las celebraciones de Año Nuevo.