Nu lanza productos para quienes no tienen historial crediticio

Nu Colombia, el neobanco fundado por el empresario paisa David Vélez, uno de los hombres más ricos del país, anunció una de sus expansiones más ambiciosas con el lanzamiento de cuatro nuevos productos financieros diseñados para democratizar el acceso al crédito y al sistema bancario formal.

Este anuncio se da en un contexto retador: según cifras de Banca de las Oportunidades, el 65 % de los colombianos no accede al sistema de crédito formal y alrededor de 30 millones de adultos no tienen tarjeta de crédito. Ante esto, la compañía reafirma su propósito de derribar las barreras que excluyen a millones de ciudadanos.

Acceso financiero no debe ser un privilegio

Bajo la premisa de que el acceso a productos financieros “no debe ser un privilegio, sino un motor de crecimiento y bienestar”, Nubank presentó dos nuevas tarjetas de crédito y dos líneas de préstamos personales.

“Sabemos que cada persona tiene un punto de partida diferente. Por eso, en lugar de una sola puerta, desarrollamos tres”, afirmó Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia.

Tres puertas de acceso al crédito

Hasta ahora, el producto principal de la entidad era la tarjeta de crédito Nu, reconocida por tener cuota de manejo $0, sin costos ocultos, y con presencia en los 32 departamentos del país. Ahora, esta oferta se amplía de la siguiente manera:

1. NuControl

Diseñada para quienes buscan construir o mejorar su historial crediticio .



Ofrece cuotas de manejo bajas y tasas diferenciadas .



Permite que Nu apruebe entre el 40 % y el 60 % de las solicitudes .



2. Morada Abrecaminos

Dirigida a personas sin historial crediticio .



Funciona mediante un depósito de respaldo , el cual determina el cupo disponible.



El cliente deposita dinero en su Cuenta de Ahorros Nu , y ese monto se convierte en su límite de crédito.



Préstamos 100 % digitales: sin filas ni papeleo

Además de las tarjetas, Nu ingresa al mercado de los préstamos personales digitales, eliminando trámites presenciales y letra pequeña. Los nuevos productos son:

Préstamo Ligero Nu

Valores desde $100.000 hasta $5.000.000 .



Plazos de 1 a 48 cuotas .



Tasa máxima del 64,35 % E.A.



Préstamo Personal Nu

Monto de hasta $45 millones .



Plazos entre 1 y 60 cuotas .



Tasa máxima del 24,36 % E.A.



El acceso a estos préstamos será gradual y personalizado, dependiendo del perfil y comportamiento de cada cliente que tenga una Cuenta de Ahorros Nu.

Una apuesta por la inclusión financiera en Colombia

“Con esta nueva experiencia 100 % digital, rápida y sin papeleos, queremos que más colombianos sientan el respaldo de Nu para cumplir sus metas financieras, pero sobre todo consolidar el camino hacia un mercado financiero más inclusivo”, explicó Marcela Torres.

Con estas innovaciones, Nubank fortalece su estrategia de inclusión financiera en Colombia y América Latina, donde ya ha integrado a más de 31 millones de personas al sistema financiero formal.

Un paso más hacia la transformación del sistema bancario

El lanzamiento de estas nuevas soluciones posiciona a Nu Colombia como uno de los actores más disruptivos del sector financiero, promoviendo un sistema más accesible, transparente y sin burocracia. Su meta: que ningún colombiano quede por fuera del acceso al crédito, la bancarización y el control de su dinero.