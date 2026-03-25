Petro aseguró que hace un año había pedido cambiar aviones Hércules

Tras el accidente aéreo en Putumayo que dejó 69 integrantes de la Fuerza Pública fallecidos, el presidente Gustavo Petro aseguró que hace un año había dado la instrucción de cambiar los aviones tipo Hércules como parte de un plan para modernizar las capacidades militares del país.

Durante un consejo de ministros en el que se analizó la tragedia, el mandatario afirmó que en junio de 2025 su Gobierno planteó la necesidad de renovar equipos estratégicos y avanzar en la formulación de un documento Conpes para fortalecer a las Fuerzas Militares y la Policía frente a las amenazas de organizaciones armadas ilegales.

Según explicó, dentro de esas decisiones se encontraba el reemplazo de aeronaves consideradas obsoletas, así como la incorporación de nuevas capacidades tecnológicas y operativas. En ese contexto, insistió en que la seguridad del país no puede depender de equipos entregados por otras naciones.

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“No puede haber unas fuerzas armadas que quieran defender una nación con armas regaladas”, afirmó el jefe de Estado, al señalar que Colombia debe avanzar en la producción de armamento propio en la medida en que su desarrollo industrial lo permita.

El presidente también indicó que, aunque la prioridad es la vida de los uniformados, esta debe estar acompañada de equipos adecuados. En ese sentido, advirtió que no se deben seguir utilizando “vejestorios” y que es necesario adquirir tecnología pertinente, tanto mediante compras en el exterior como a través del fortalecimiento de la industria nacional.

En su intervención, Petro se refirió a la posibilidad de desarrollar capacidades aeronáuticas en alianza con Brasil y sostuvo que el país habría podido avanzar en la fabricación de aeronaves si se hubieran mantenido acuerdos estratégicos previos. Según dijo, retomar este tipo de cooperación podría ser clave para el futuro del sector.

Asimismo, enumeró varias falencias identificadas en las Fuerzas Armadas, entre ellas la falta de sistemas antidrones, el rezago en el blindaje de vehículos y la necesidad de renovar armamento. Indicó que la ausencia de algunas de estas capacidades ha tenido impacto en operaciones en zonas de conflicto.

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En relación con la industria nacional, mencionó a entidades como Indumil y Cotecmar como parte de la estrategia para producir fusiles, blindajes y otros equipos en el país. También señaló que se contemplan compras internacionales de insumos especializados para avanzar en estos procesos.

Sobre la adquisición de helicópteros, el mandatario afirmó que el país necesita nuevas aeronaves de transporte y carga, y mencionó que sostuvo conversaciones con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de comprar helicópteros Black Hawk nuevos.

Finalmente, Petro aseguró que la capacidad actual de las Fuerzas Armadas se encuentra en un 45 % de lo requerido, una situación que atribuyó a decisiones acumuladas en años anteriores. Según indicó, el objetivo es avanzar hacia una mayor autonomía en defensa, con equipos actualizados y una industria nacional fortalecida.