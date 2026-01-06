Petro cita a los colombianos a marchar tras amenazas de Trump

Colombia se prepara para una jornada de movilizaciones nacionales este miércoles, en un contexto marcado por el aumento de las tensiones diplomáticas entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, luego de la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Las manifestaciones se realizarán a partir de las 16:00 hora local (21:00 GMT) y tendrán como principal escenario la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, donde está prevista la participación del jefe de Estado colombiano. La convocatoria se realiza bajo el lema “por la soberanía y la democracia”, mensaje con el que Petro ha llamado a sus seguidores a salir a las calles.

“A Colombia no se le amenaza”, afirma el presidente Petro

En un video difundido a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el mandatario enfatizó que el país no aceptará presiones externas.

“La soberanía se defiende con la vida y aquí estamos siendo amenazados y a Colombia no se le amenaza. No nos dejamos comprar, no estamos en venta”, expresó Petro.

En la misma publicación, el presidente advirtió que cualquier intento de pasar “de la amenaza a la acción” podría provocar una reacción popular, al señalar que “solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo”, figura simbólica adoptada por el Gobierno como imagen de la primera gran movilización de 2026.

La canciller Rosa Villavicencio sostuvo este martes que el Gobierno colombiano ve la coyuntura actual como un escenario de alto impacto regional, especialmente tras la intervención militar estadounidense en territorio venezolano.

“Como Gobierno tenemos la conciencia de que en esta situación nos estamos jugando la paz en el mundo”, afirmó la ministra, al tiempo que recordó que América Latina ha sido históricamente una región de paz y que debe mantenerse ese compromiso colectivo.

Villavicencio indicó además que la convocatoria a las movilizaciones surgió desde organizaciones sociales y distintos sectores ciudadanos, aunque cuenta con el respaldo del Ejecutivo.