Senado aprueba proyecto que crea el Día Nacional de las Achiras

Un proyecto que mezcla tradición, cultura y economía acaba de avanzar en el Congreso. La plenaria del Senado aprobó en segundo debate la iniciativa que crea el Día Nacional del Bizcocho de Achira, uno de los productos más representativos del departamento del Huila.

La propuesta busca darle reconocimiento nacional a este alimento con denominación de origen, así como fortalecer su valor dentro de la identidad gastronómica colombiana. Además, pretende impulsar su producción y comercialización en distintas regiones del país.

De acuerdo con el texto aprobado, la celebración se realizará cada 20 de junio. Esta fecha permitirá consolidar las actividades que ya se desarrollan en torno a este producto, pero ahora con respaldo institucional.

“El bizcocho de achira es el sustento de miles de familias y un pilar de la economía regional que requiere especial protección del Estado”, señala el informe técnico del proyecto, que tuvo como ponente al senador José Luis Pérez Oyuela.

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Uno de los puntos clave de la iniciativa es que no solo se trata de una conmemoración simbólica. El proyecto también contempla el desarrollo de estrategias para promover la achira dentro y fuera del país, con el objetivo de fortalecer su impacto económico.

Las autoridades destacan que este sector fue uno de los afectados tras la pandemia, por lo que la creación de esta fecha también apunta a su reactivación. En 2020, por ejemplo, la producción alcanzó las 293,4 toneladas en municipios como Gigante, Aipe y Baraya, donde este producto representa una fuente de ingresos fundamental.

Además, la ley reconoce el valor histórico de la Canna edulis, la planta andina con la que se elaboran las achiras, utilizada desde hace miles de años por comunidades indígenas.

La iniciativa también contempla que la conmemoración se realice en todo el país mediante ferias, eventos culturales y actividades recreativas que permitan resaltar su importancia.

Con este avance en el Senado, el proyecto sigue su trámite en el Congreso y se perfila como una nueva fecha dentro del calendario nacional, que busca no solo celebrar una tradición, sino también impulsar el desarrollo económico de una región que ha hecho de este producto un símbolo de identidad.