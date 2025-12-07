Lando Norris, nuevo campeón mundial de Fórmula 1

El británico Lando Norris (McLaren) se proclamó este domingo campeón del mundo de Fórmula 1 tras terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada disputada en el circuito de Yas Marina. El triunfo en pista fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), pero el resultado le alcanzó al piloto de McLaren para asegurarse el título en la clasificación general y poner fin a la racha del cuatro veces campeón del mundo.

Un campeonato decidido por la mínima

Norris, de 26 años, se convirtió en el undécimo británico en conquistar el título mundial de la categoría reina. Lo hizo en un campeonato muy ajustado: cerró la temporada con 423 puntos, solo dos más que Verstappen y trece por encima de su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, que cruzó la meta en segunda posición en Abu Dabi. La combinación de resultados en la última cita confirmó el duelo directo entre Norris y Verstappen que se venía arrastrando durante el año.

Verstappen gana la carrera, Norris el mundial

En la pista, Verstappen volvió a imponerse con Red Bull y sumó una nueva victoria en Yas Marina, pero esta vez no fue suficiente para retener el campeonato. El neerlandés, dominador absoluto de las últimas temporadas, necesitaba que Norris quedara fuera del podio para mantener vivas sus opciones, algo que nunca ocurrió. El tercer puesto del británico, protegido por el ritmo de Piastri, fue clave para asegurar el título sin depender de otros factores.

Alonso y Sainz, suerte dispar para los españoles

Entre los demás protagonistas, el doble campeón del mundo Fernando Alonso (Aston Martin) terminó sexto, por detrás de Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes), cuarto y quinto respectivamente. El otro español en la parrilla, Carlos Sainz (Williams), no logró entrar en los puntos y finalizó decimotercero, lejos de la lucha por las posiciones destacadas en Abu Dabi.

McLaren vuelve a lo más alto

Con este resultado, McLaren vuelve a contar con un campeón del mundo por primera vez en más de una década y confirma su regreso a la pelea por los títulos. La dupla joven formada por Norris y Piastri sostuvo al equipo durante toda la temporada y llevó la definición del campeonato hasta la última carrera, un dato que refuerza el papel de la escudería británica en la nueva etapa de la Fórmula 1.