Así se despidió Renzo Meneses de La casa de los famosos

La noche de este domingo 25 de enero estuvo cargada de tensión y expectativa en ‘La casa de los famosos’ Colombia, uno de los realities más vistos del país. El público tuvo la última palabra y decidió el destino de los siete participantes nominados, en una de las votaciones más reñidas de la temporada. Finalmente, Renzo Meneses fue el concursante con menor apoyo y se convirtió en el eliminado de la semana.

Una placa de nominados que dividió al público

La placa de nominación estuvo conformada por un grupo diverso de participantes, cada uno con una base sólida de seguidores, lo que elevó la incertidumbre hasta los últimos minutos del programa. Los famosos en riesgo de eliminación eran Mariana Zapata, Tebi Bernal, Renzo Meneses, Sara Uribe, Juan Palau, Alexa y ‘Juanse’ Laverde.

La expectativa se mantuvo alta durante toda la gala, mientras los televidentes votaban masivamente para salvar a sus favoritos.