Así se despidió Renzo Meneses de La casa de los famosos

La noche de este domingo 25 de enero estuvo cargada de tensión y expectativa en ‘La casa de los famosos’ Colombia, uno de los realities más vistos del país. El público tuvo la última palabra y decidió el destino de los siete participantes nominados, en una de las votaciones más reñidas de la temporada. Finalmente, Renzo Meneses fue el concursante con menor apoyo y se convirtió en el eliminado de la semana.
Una placa de nominados que dividió al público
La placa de nominación estuvo conformada por un grupo diverso de participantes, cada uno con una base sólida de seguidores, lo que elevó la incertidumbre hasta los últimos minutos del programa. Los famosos en riesgo de eliminación eran Mariana Zapata, Tebi Bernal, Renzo Meneses, Sara Uribe, Juan Palau, Alexa y ‘Juanse’ Laverde.
La expectativa se mantuvo alta durante toda la gala, mientras los televidentes votaban masivamente para salvar a sus favoritos.
Resultados oficiales de las votaciones
Según los resultados anunciados por los presentadores de ‘La casa de los famosos’ Colombia, los porcentajes de votación quedaron de la siguiente manera:
-
Mariana Zapata: 20.27 %
-
Sara Uribe: 17.3 %
-
Alexa: 16.59 %
-
Juanse Laverde: 16.58 %
-
Tebi Bernal: 16.13 %
-
Juan Palau: 5.69 %
-
Renzo Meneses: 4.54 %
Con apenas el 4.54 % de los votos, Renzo se despidió del reality, confirmando su salida como uno de los momentos más emotivos de la noche.
La emotiva despedida de Renzo Meneses
Visiblemente conmovido, Renzo Meneses agradeció el apoyo recibido y dejó un mensaje positivo antes de abandonar la casa. “Gracias a todos por el apoyo. Esta experiencia me ha hecho crecer como persona y como artista. Nos vemos afuera”, expresó el ahora exconcursante, generando reacciones entre sus compañeros y en redes sociales.
Antes de cruzar la puerta de salida, Renzo tomó una última decisión estratégica y dejó nominado a Tebi Bernal, quien pasará directamente a la próxima placa de nominados, aumentando la tensión para la siguiente semana del reality.