Inicio
Entretenimiento

Así se despidió Renzo Meneses de La casa de los famosos

Lun, 26/01/2026 - 10:35
Renzo Meneses se convirtió en el segundo eliminado de la tercera temporada de 'La casa de los famosos'.
Renzo Meneses eliminado La casa de los famosos
Créditos:
Canal RCN

La noche de este domingo 25 de enero estuvo cargada de tensión y expectativa en ‘La casa de los famosos’ Colombia, uno de los realities más vistos del país. El público tuvo la última palabra y decidió el destino de los siete participantes nominados, en una de las votaciones más reñidas de la temporada. Finalmente, Renzo Meneses fue el concursante con menor apoyo y se convirtió en el eliminado de la semana.

Una placa de nominados que dividió al público

La placa de nominación estuvo conformada por un grupo diverso de participantes, cada uno con una base sólida de seguidores, lo que elevó la incertidumbre hasta los últimos minutos del programa. Los famosos en riesgo de eliminación eran Mariana Zapata, Tebi Bernal, Renzo Meneses, Sara Uribe, Juan Palau, Alexa y ‘Juanse’ Laverde.

La expectativa se mantuvo alta durante toda la gala, mientras los televidentes votaban masivamente para salvar a sus favoritos.

Resultados oficiales de las votaciones

Según los resultados anunciados por los presentadores de ‘La casa de los famosos’ Colombia, los porcentajes de votación quedaron de la siguiente manera:

  • Mariana Zapata: 20.27 %

  • Sara Uribe: 17.3 %

  • Alexa: 16.59 %

  • Juanse Laverde: 16.58 %

  • Tebi Bernal: 16.13 %

  • Juan Palau: 5.69 %

  • Renzo Meneses: 4.54 %

Con apenas el 4.54 % de los votos, Renzo se despidió del reality, confirmando su salida como uno de los momentos más emotivos de la noche.

La emotiva despedida de Renzo Meneses

Visiblemente conmovido, Renzo Meneses agradeció el apoyo recibido y dejó un mensaje positivo antes de abandonar la casa. “Gracias a todos por el apoyo. Esta experiencia me ha hecho crecer como persona y como artista. Nos vemos afuera”, expresó el ahora exconcursante, generando reacciones entre sus compañeros y en redes sociales.

Antes de cruzar la puerta de salida, Renzo tomó una última decisión estratégica y dejó nominado a Tebi Bernal, quien pasará directamente a la próxima placa de nominados, aumentando la tensión para la siguiente semana del reality.

Creado Por
Kienyke.com
La casa de los famosos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Pinzón presentó su plan de seguridad 'Tolerancia Cero'
Juan Carlos Pinzón
La propuesta se apoya en seis ejes estratégicos para reducir el crimen, fortalecer la Fuerza Pública y devolver la tranquilidad a las familias.
Entretenimiento
El polémico motivo por el que detuvieron a Zion
Zion arrestado
El reguetonero Zion se volvió noticia y esta vez no tiene nada que ver con su música, fue detenido en su natal Puerto Rico.
Entretenimiento
La historia poco conocida de Nicolás Arrieta
Nicolás Arrieta La casa de los famosos
Nicolás Arrieta se ha convertido en uno de los personajes más convertidos de la actual temporada de 'La casa de los famosos'.
Fútbol
Liga Argentina 2026: River y Boca mandan en un debut de polémicas
Liga Argentina 2026: River y Boca mandan en un debut de polémicas
Con triunfos sufridos, errores arbitrales y caídas inesperadas, los grandes de Argentina ya marcan su destino.