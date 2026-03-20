Conozca al actor de Stranger Things que se presenta en el Estéreo Picnic

El actor y músico Joe Keery ya se encuentra en Bogotá, marcando su primera visita a Colombia en el marco del Festival Estéreo Picnic, uno de los eventos musicales más importantes de América Latina.
Su presentación está programada para este viernes 20 de marzo en el Parque Simón Bolívar, donde compartirá escenario con otros artistas internacionales.
De Stranger Things a los escenarios musicales
Joe Keery alcanzó reconocimiento global por su papel como Steve Harrington en la exitosa serie Stranger Things, una producción que marcó un antes y un después en su carrera.
Antes de este éxito, el actor participó en comerciales y tuvo apariciones en series como Empire y Chicago Fire, consolidando sus primeros pasos en la industria audiovisual.
Djo: su apuesta musical
Paralelo a su carrera como actor, Keery ha desarrollado su proyecto musical bajo el nombre de Djo.
Con este alter ego, el artista explora sonidos del indie pop y el synth-pop, logrando posicionarse dentro de la escena alternativa internacional. Su propuesta combina:
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Elementos electrónicos
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Estética retro
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Influencias del pop independiente
Antes de su etapa como solista, también formó parte de la banda Post Animal, con la que participó en giras y producciones musicales.
Gira por Latinoamérica
La llegada de Joe Keery a Colombia se da luego de presentarse en países como Chile y Argentina, como parte de una gira que lo ha llevado por distintos escenarios de América Latina.
Su paso por Bogotá genera gran expectativa entre fanáticos, tanto por su faceta como actor como por su propuesta musical, que ha venido ganando reconocimiento en los últimos años.