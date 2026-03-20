Conozca al actor de Stranger Things que se presenta en el Estéreo Picnic

El actor y músico Joe Keery ya se encuentra en Bogotá, marcando su primera visita a Colombia en el marco del Festival Estéreo Picnic, uno de los eventos musicales más importantes de América Latina.

Su presentación está programada para este viernes 20 de marzo en el Parque Simón Bolívar, donde compartirá escenario con otros artistas internacionales.

De Stranger Things a los escenarios musicales

Joe Keery alcanzó reconocimiento global por su papel como Steve Harrington en la exitosa serie Stranger Things, una producción que marcó un antes y un después en su carrera.

Antes de este éxito, el actor participó en comerciales y tuvo apariciones en series como Empire y Chicago Fire, consolidando sus primeros pasos en la industria audiovisual.