Guía de estrenos en Netflix: los cinco imprescindibles de noviembre

Lun, 03/11/2025 - 09:50
Desde Stranger Things a Frankenstein: te presentamos los lanzamientos más esperados que llegarán a la plataforma en noviembre.
Estrenos imperdibles de Netflix
Netflix prepara una de los meses más potentes del año con estrenos que incluyen el regreso de su serie insignia, adaptaciones de clásicos y el final de sagas animadas. Una variedad de series, películas y realities que van desde producciones con Guillermo del Toro y el final de "Stranger Things".

Esto será Durante todo noviembre. Las cuales estarán exclusivamente en la plataforma de streaming. Buscando consolidar su oferta de entretenimiento de cara al cierre del año.


Top 5 de estrenos más esperados:

Stranger Things Temp. 5 (Vol. 1) - Serie (26 de noviembre): Aunque cierra el mes, su sombra es alargada. El inicio del final de la aclamada serie es, sin duda, el estreno más importante del año para Netflix.

Frankenstein - Película (7 de noviembre): La nueva visión del clásico de Mary Shelley a cargo de Guillermo del Toro promete ser un evento cinematográfico dentro de la plataforma, combinando terror y drama.

El Juego del Calamar: El Desafío - Serie (4 de noviembre): Tras el éxito viral de su primera temporada, este reality basado en el fenómeno surcoreano regresa con nuevos participantes y retos aún más extremos.

Furiosa: de la saga Mad Max - Película (16 de noviembre): Esta aclamada precuela de "Mad Max: Fury Road" llega para brindar una dosis de acción y cine de calidad de alto voltaje.

La Bestia en Mí - Serie (13 de noviembre): Este thriller de misterio con un elenco estelar es la apuesta fuerte de la ficción nueva del mes, ideal para los amantes del suspense.

Con esta avalancha de novedades, Netflix demuestra su potencia para ofrecer contenido para todos los gustos, desde el blockbuster familiar hasta el drama de autor y el reality del momento.

Netflix
