Jorge Rausch estrena nueva proyecto tras final de MasterChef

Jorge Rausch, una de las figuras más influyentes de la escena gastronómica nacional y rostro habitual de MasterChef Celebrity, sorprende con una faceta completamente distinta a la que ha mostrado en televisión. Esta vez, no llega con recetas ni críticas culinarias, sino con un proyecto íntimo y disruptivo: un pódcast dedicado a hablar, sin filtros, de la madurez masculina.

El chef se une al actor Fernando “El Flaco” Solórzano, quien conquistó recientemente a la audiencia con su paso por La casa de los famosos y con una sólida trayectoria en cine y televisión. Juntos dan vida a “Los Andropáusicos”, un espacio pionero en Latinoamérica que pretende abordar con humor, sinceridad y profundidad un tema del que pocos hablan: la andropausia.

Un programa para hablar de la vida real después de los 40

Con una primera temporada compuesta por 10 episodios en formato video y audio, el pódcast estará disponible en YouTube, Spotify y las principales redes sociales. Cada entrega será un encuentro cercano en el que Rausch y Solórzano compartirán experiencias, anécdotas y reflexiones sobre los cambios físicos, emocionales y sociales que enfrentan los hombres al pasar los 40.