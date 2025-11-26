Jorge Rausch estrena nueva proyecto tras final de MasterChef

Jorge Rausch, una de las figuras más influyentes de la escena gastronómica nacional y rostro habitual de MasterChef Celebrity, sorprende con una faceta completamente distinta a la que ha mostrado en televisión. Esta vez, no llega con recetas ni críticas culinarias, sino con un proyecto íntimo y disruptivo: un pódcast dedicado a hablar, sin filtros, de la madurez masculina.
El chef se une al actor Fernando “El Flaco” Solórzano, quien conquistó recientemente a la audiencia con su paso por La casa de los famosos y con una sólida trayectoria en cine y televisión. Juntos dan vida a “Los Andropáusicos”, un espacio pionero en Latinoamérica que pretende abordar con humor, sinceridad y profundidad un tema del que pocos hablan: la andropausia.
Un programa para hablar de la vida real después de los 40
Con una primera temporada compuesta por 10 episodios en formato video y audio, el pódcast estará disponible en YouTube, Spotify y las principales redes sociales. Cada entrega será un encuentro cercano en el que Rausch y Solórzano compartirán experiencias, anécdotas y reflexiones sobre los cambios físicos, emocionales y sociales que enfrentan los hombres al pasar los 40.
El programa abordará temas como:
-
Testosterona y salud hormonal
-
Sexualidad y autoestima
-
Salud mental
-
Alimentación y ejercicio
-
Finanzas
-
Propósito y reinvención personal
Todo narrado desde la perspectiva de dos personalidades contrastantes, pero unidas por una misma convicción: que la mejor etapa de la vida empieza después de los 40.
Una conversación enriquecida por grandes invitados
Para su temporada debut, Los Andropáusicos contará con un grupo de invitados de alto impacto, entre ellos:
-
Juan Daniel Oviedo
-
Juan Carlos Giraldo
-
Juan Pablo Llano
-
Iván Marín
-
Juan Diego Alvira
-
Óscar Córdoba
Además, el pódcast incluirá la participación de especialistas como el urólogo Dr. Jorge Lambis, el médico estético Dr. Sergio Rada, y el chef internacional Chris Carpentier, quienes aportarán rigor, credibilidad y nuevas perspectivas a las conversaciones.