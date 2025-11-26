Inicio
Entretenimiento

Jorge Rausch estrena nueva proyecto tras final de MasterChef

Mié, 26/11/2025 - 11:37
Jorge Rausch ya tiene nuevo proyecto al finalizar la temporada de MasterChef y no tiene que ver con la cocina.
Jorge Rausch nuevo proyecto
Créditos:
Canal RCN

Jorge Rausch, una de las figuras más influyentes de la escena gastronómica nacional y rostro habitual de MasterChef Celebrity, sorprende con una faceta completamente distinta a la que ha mostrado en televisión. Esta vez, no llega con recetas ni críticas culinarias, sino con un proyecto íntimo y disruptivo: un pódcast dedicado a hablar, sin filtros, de la madurez masculina.

Lea también: Influencer Chiara Ferragni podría ir a la cárcel por casi 2 años

El chef se une al actor Fernando “El Flaco” Solórzano, quien conquistó recientemente a la audiencia con su paso por La casa de los famosos y con una sólida trayectoria en cine y televisión. Juntos dan vida a “Los Andropáusicos”, un espacio pionero en Latinoamérica que pretende abordar con humor, sinceridad y profundidad un tema del que pocos hablan: la andropausia.

Un programa para hablar de la vida real después de los 40

Con una primera temporada compuesta por 10 episodios en formato video y audio, el pódcast estará disponible en YouTube, Spotify y las principales redes sociales. Cada entrega será un encuentro cercano en el que Rausch y Solórzano compartirán experiencias, anécdotas y reflexiones sobre los cambios físicos, emocionales y sociales que enfrentan los hombres al pasar los 40.

El programa abordará temas como:

  • Testosterona y salud hormonal

  • Sexualidad y autoestima

  • Salud mental

  • Alimentación y ejercicio

  • Finanzas

  • Propósito y reinvención personal

Todo narrado desde la perspectiva de dos personalidades contrastantes, pero unidas por una misma convicción: que la mejor etapa de la vida empieza después de los 40.

Además: Críticas a Andrea Valdiri por fingir ruptura de su novio por marketing

Una conversación enriquecida por grandes invitados

Para su temporada debut, Los Andropáusicos contará con un grupo de invitados de alto impacto, entre ellos:

  • Juan Daniel Oviedo

  • Juan Carlos Giraldo

  • Juan Pablo Llano

  • Iván Marín

  • Juan Diego Alvira

  • Óscar Córdoba

Además, el pódcast incluirá la participación de especialistas como el urólogo Dr. Jorge Lambis, el médico estético Dr. Sergio Rada, y el chef internacional Chris Carpentier, quienes aportarán rigor, credibilidad y nuevas perspectivas a las conversaciones.

Creado Por
Kienyke.com
Jorge Rausch
MasterChef 
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Negociación con disidencias de ‘Calarcá’ ya costó $30.299 millones
Diálogos con ‘Calarcá’ iniciaron en 2023 y ya cuestan más de $30.299 millones.
El proceso con las disidencias de ‘Calarcá’ ya supera los $30.299 millones en menos de dos años. Pese al gasto, la violencia y la capacidad del grupo aumentan.
Regiones
Volcán Puracé emite ceniza y Servicio Geológico mantiene alerta amarilla
Volcán Puracé.
El volcán Puracé registró una columna de ceniza de 1,7 km. El Servicio Geológico Colombiano mantiene la alerta amarilla e insta a no acercarse a la zona alta.
Entretenimiento
Jorge Rausch estrena nueva proyecto tras final de MasterChef
Jorge Rausch nuevo proyecto
Jorge Rausch ya tiene nuevo proyecto al finalizar la temporada de MasterChef y no tiene que ver con la cocina.
Política
Gobierno deberá explicar en el Congreso presunta infiltración a disidencias
Pedro Sánchez, ministro de Defensa.
El Senado aprobó un debate de control político para que el Gobierno aclare la posible filtración de información de inteligencia a la disidencia de 'Calarcá Córdoba'.
Kien Opina
Federico Arellano Mendoza
Mié, 26/11/2025 - 08:42
36 años de impunidad y contando...
Federico Arellano Mendoza
Robinson Castillo
Mié, 26/11/2025 - 08:20
Multitud de candidatos presidenciales confunde al electorado
Robinson Castillo
Ricardo Moreno
Mar, 25/11/2025 - 10:46
La política en la era digital: ¿Caos o ayuda electoral?
Ricardo Moreno
Luis Pérez Gutiérrez
Mar, 25/11/2025 - 09:18
Subsidio básico universal (IBU)
Luis Pérez Gutiérrez