Cuando Nicolás Arrieta ingresó a La Casa de los Famosos Colombia, no solo aceptó el reto del encierro televisivo. También puso nuevamente bajo el reflector una historia personal compleja, marcada por altibajos emocionales, fama prematura, episodios clínicos y controversias que han acompañado su nombre durante más de una década en el ecosistema digital colombiano.
- Lea también: Carlos Giraldo aclara si se va de 'La Red'
Una infancia sin raíces firmes
La historia de Arrieta comienza en un entorno familiar fragmentado. Sus padres no convivieron y su infancia transcurrió principalmente al lado de su madre, con una figura paterna presente pero distante. Esa falta de estabilidad se reflejó pronto en su proceso educativo: cambió de colegio al menos siete veces y terminó el bachillerato por validación cuando ya era mayor de edad. La sensación de no pertenecer a un solo lugar fue una constante que, con el tiempo, se trasladó a su vida adulta.
Redes sociales: visibilidad antes de madurez
En 2008, cuando aún cerraba su etapa escolar, Nicolás descubrió las redes sociales como un espacio para expresarse. Al principio fue un juego, luego una estrategia. Publicó contenido provocador, exageró episodios de su vida y llegó a crear rumores sobre sí mismo con tal de generar conversación.
El punto de quiebre llegó en 2012, cuando un video se viralizó y lo catapultó a una fama repentina. Los seguidores crecieron, los eventos se multiplicaron y el dinero comenzó a llegar, pero todo ocurrió sin una base emocional sólida. La exposición fue más rápida que su capacidad para gestionarla.
Excesos, consumo y deterioro emocional
Con la fama también llegaron los excesos. Arrieta ha reconocido que desde los 18 años inició el consumo de sustancias psicoactivas, una práctica que se fue intensificando con el paso del tiempo. Paralelamente aparecieron síntomas de depresión y ansiedad, que terminaron afectando de forma severa su salud mental.
En 2024, tras una seguidilla de crisis, ingresó a una clínica de salud mental para recibir tratamiento. A su salida, según ha contado, se encontró sin estabilidad económica ni emocional, enfrentando uno de los momentos más frágiles de su vida.
Las denuncias que cambiaron su rumbo público
El episodio más delicado de su carrera ocurrió en 2018, cuando cinco mujeres difundieron videos en los que denunciaban presuntos abusos psicológicos y sexuales durante relaciones sentimentales con el influencer. Los testimonios hablaban de manipulación emocional, humillaciones y dinámicas de poder que habrían dejado secuelas profundas.
Tras las denuncias, algunas de las mujeres afirmaron haber recibido amenazas violentas a través de redes sociales, hechos que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía. Aunque los casos no concluyeron en condenas penales por los hechos denunciados, el impacto mediático fue contundente y abrió un debate nacional sobre el poder, la fama y la responsabilidad de los creadores de contenido.
Arrieta negó las acusaciones y rechazó públicamente las amenazas contra las denunciantes, pero el daño a su imagen ya estaba hecho. Desde entonces, su relación con una parte del público quedó irremediablemente fracturada.
Hoy, dentro de La Casa de los Famosos Colombia, Nicolás Arrieta transita un escenario distinto. El creador de contenido ha confirmado que se encuentra medicado, bajo seguimiento psicológico y en un proceso de desintoxicación, lo que implica restricciones específicas en su rutina diaria.