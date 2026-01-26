El punto de quiebre llegó en 2012, cuando un video se viralizó y lo catapultó a una fama repentina. Los seguidores crecieron, los eventos se multiplicaron y el dinero comenzó a llegar, pero todo ocurrió sin una base emocional sólida. La exposición fue más rápida que su capacidad para gestionarla.

Excesos, consumo y deterioro emocional

Con la fama también llegaron los excesos. Arrieta ha reconocido que desde los 18 años inició el consumo de sustancias psicoactivas, una práctica que se fue intensificando con el paso del tiempo. Paralelamente aparecieron síntomas de depresión y ansiedad, que terminaron afectando de forma severa su salud mental.

En 2024, tras una seguidilla de crisis, ingresó a una clínica de salud mental para recibir tratamiento. A su salida, según ha contado, se encontró sin estabilidad económica ni emocional, enfrentando uno de los momentos más frágiles de su vida.

Las denuncias que cambiaron su rumbo público

El episodio más delicado de su carrera ocurrió en 2018, cuando cinco mujeres difundieron videos en los que denunciaban presuntos abusos psicológicos y sexuales durante relaciones sentimentales con el influencer. Los testimonios hablaban de manipulación emocional, humillaciones y dinámicas de poder que habrían dejado secuelas profundas.

Tras las denuncias, algunas de las mujeres afirmaron haber recibido amenazas violentas a través de redes sociales, hechos que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía. Aunque los casos no concluyeron en condenas penales por los hechos denunciados, el impacto mediático fue contundente y abrió un debate nacional sobre el poder, la fama y la responsabilidad de los creadores de contenido.

Arrieta negó las acusaciones y rechazó públicamente las amenazas contra las denunciantes, pero el daño a su imagen ya estaba hecho. Desde entonces, su relación con una parte del público quedó irremediablemente fracturada.

Hoy, dentro de La Casa de los Famosos Colombia, Nicolás Arrieta transita un escenario distinto. El creador de contenido ha confirmado que se encuentra medicado, bajo seguimiento psicológico y en un proceso de desintoxicación, lo que implica restricciones específicas en su rutina diaria.