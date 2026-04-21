La designación de Rosalía como Mujer del Año en los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, que tendrán lugar este 23 de abril, abrió un debate que trasciende lo musical. El anuncio, realizado por Billboard y Telemundo, generó reacciones encontradas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que una artista española reciba un reconocimiento en una gala enfocada en mujeres latinas.



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Las críticas se centran en el uso del término “latina”, que para algunos debería limitarse a artistas de América Latina. Otros, sin embargo, señalan que la industria musical —especialmente en Estados Unidos— clasifica sus categorías por idioma, lo que permite la inclusión de intérpretes que cantan en español, sin importar su origen. En ese contexto, la trayectoria de Rosalía y su impacto global han sido argumentos clave para su elección.