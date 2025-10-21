La artista colombiana Shakira conmemorará los 30 años de “Pies Descalzos” y los 20 de “Oral Fixation” con el lanzamiento de nuevas versiones de sus canciones más emblemáticas, en colaboración con Spotify.

A partir de mañana miércoles, los fanáticos de la cantante podrán disfrutar de reediciones exclusivas de temas como “Antología”, “Día de Enero” y “Hips Don’t Lie”, esta última con una nueva versión junto a Ed Sheeran y Beéle, según informó su agencia de comunicación en España.

Una celebración global con Spotify

En esta iniciativa, parte del proyecto Spotify Anniversary, Shakira no solo reinterpretará sus mayores éxitos, sino que también compartirá historias inéditas sobre la creación de ambos álbumes y reflexionará sobre su impacto artístico y personal.

“Desde Pies Descalzos, que presentó al mundo su composición poética y su sonido latino, hasta Oral Fixation, que marcó su crossover global, Shakira revisita la música que la convirtió en una artista universal”, destaca el comunicado oficial.

La cantante barranquillera aprovechará esta edición especial para conectar con nuevas generaciones de oyentes, demostrando la vigencia y la evolución de su legado musical a lo largo de tres décadas.

“Pies Descalzos” y “Oral Fixation”: dos hitos del pop latino

Ambos álbumes son considerados pilares en la trayectoria de Shakira.

Pies Descalzos (1995) fue el disco que la catapultó a la fama internacional gracias a temas como “Estoy Aquí”, “Dónde estás corazón” y “Antología”.

Oral Fixation (2005), por su parte, consolidó su crossover al mercado angloparlante con éxitos como “La Tortura” y “Hips Don’t Lie”, canción que se convirtió en un himno global.

De acuerdo con la agencia de la artista, ambos discos superan los 6.100 millones de reproducciones globales combinadas en Spotify, lo que demuestra su permanencia en el gusto de las audiencias. “Más del 50 % de las reproducciones de Oral Fixation provienen de oyentes menores de 30 años, mientras que la mitad de las de Pies Descalzos corresponden a personas entre 30 y 44 años”, reveló el comunicado.

México encabeza la lista de países con más reproducciones, seguido de Estados Unidos, España y Colombia, consolidando la influencia continental de la artista.

A lo largo de su trayectoria, Shakira ha demostrado una capacidad única para reinventarse sin perder autenticidad. Esta colaboración con Spotify refuerza su rol como ícono global del pop latino y pionera de la música en español en el mercado internacional.

Con estas nuevas versiones, la cantante no solo rinde homenaje a su pasado, sino que reafirma su lugar en la historia musical, demostrando que su arte sigue trascendiendo generaciones y fronteras.