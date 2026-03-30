Yuli Ruiz responde a polémico video de ella bailando con un menor

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia vivió una de sus noches más tensas el domingo 29 de marzo de 2026, cuando la creadora Yuli Ruiz se convirtió en la más reciente eliminada del reality.

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Su salida no solo marcó un giro en la competencia, sino que también reavivó una controversia que venía creciendo fuera de la casa y que terminó por convertirse en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Eliminación en medio de polémicas

Durante la gala, Yuli Ruiz no logró reunir el apoyo suficiente del público, quedando por debajo de sus compañeros en las votaciones. Su eliminación llega en un momento en el que su imagen ya estaba rodeada de cuestionamientos, tanto por situaciones dentro del programa como por contenido viralizado en plataformas digitales.

Entre los factores que más influyeron en la percepción del público están sus relaciones sentimentales dentro del reality, especialmente el fin de su vínculo con Alejandro Estrada y su posterior cercanía con Altafulla, lo que generó debate entre los seguidores del programa.

El video que desató indignación

Sin embargo, la polémica más fuerte surgió a raíz de un video que circuló en la red social X, en el que se observa a la influencer bailando reguetón con un menor de edad sobre una tarima en un entorno escolar.

Las imágenes provocaron una ola de críticas, ya que varios usuarios calificaron la escena como inapropiada, señalando que los movimientos eran “altamente sexualizados” para un espacio donde hay presencia de menores.

Este contenido terminó por intensificar el debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas en contextos educativos y su comportamiento frente a audiencias jóvenes.

Yuli Ruiz responde a las críticas

Tras su salida del reality, Yuli Ruiz fue invitada al programa Buen Día Colombia, donde abordó directamente la controversia.

Durante la entrevista, el creador digital Nicolás Arrieta le preguntó sobre el video y las actividades que realizó en colegios antes de ingresar al programa.