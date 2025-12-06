La Selección Colombia ya conoce a uno de sus rivales más exigentes en la fase de grupos del Mundial 2026: Portugal. El equipo luso, cabeza de serie del Grupo K, es una de las escuadras más completas y experimentadas del fútbol europeo. Dirigidos por Roberto Martínez, y con la leyenda Cristiano Ronaldo aún en activo, los lusos llegan con ambición y un plantel repleto de estrellas que auguran un duelo de máximo nivel.

Clasificación Sólida y Goleadores Colectivos

Portugal selló su boleto al ganar el Grupo F de la eliminatoria europea con un registro de cuatro victorias, un empate y una derrota en seis partidos. Su dominio ofensivo fue abrumador, confirmando su poderío con una goleada de 9-1 sobre Armenia.

El aspecto más temible de su ataque es su diversidad. Aunque Cristiano Ronaldo sigue siendo decisivo con cinco goles en la fase clasificatoria, la distribución de anotaciones refleja un esquema ofensivo colectivo: Joao Neves y Bruno Fernandes aportaron tres goles cada uno, demostrando que el peligro luso no se limita a CR7.

Cristiano Ronaldo: Histórico y Vigente

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo, un hito sin precedentes en la historia del fútbol. Con 226 partidos y 143 goles con la selección, su influencia trasciende lo estadístico. CR7 es un líder dentro y fuera del campo y posee el récord mundial absoluto de marcar goles ante 48 selecciones distintas.

Más allá de Ronaldo, Portugal cuenta con figuras que brillan en los mejores clubes de Europa, como el cerebro creativo Bruno Fernandes (Manchester United), el esencial Bernardo Silva (Manchester City) y talentos jóvenes como Rafael Leao (AC Milan) y Joao Neves (PSG).

El Máximo Desafío para la Tricolor

Para la Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, el duelo ante Portugal será una prueba de fuego. No solo deberán contener a un equipo con variantes ofensivas y solidez táctica, sino también neutralizar el factor anímico que representa Cristiano Ronaldo en lo que podría ser su última Copa del Mundo.

Este encuentro en el Grupo K no solo definirá posiciones, sino que medirá la capacidad de Colombia para competir contra una selección que es candidata a quedarse con el título. El Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, anticipa espectáculo y drama futbolístico desde la fase de grupos.