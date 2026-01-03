Análisis ¿Qué significa la captura de Nicolás Maduro para la región?

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero de 2026 constituye un hecho sin precedentes en la historia moderna de América Latina. Más allá del impacto inmediato en Venezuela, el operativo militar, precedido por bombardeos selectivos en Caracas y otros puntos estratégicos, abre un debate profundo sobre democracia, soberanía, legalidad internacional y el nuevo rol de Washington en la región.

La comparación histórica más cercana es la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1989, pero incluso ese antecedente resulta insuficiente para dimensionar lo ocurrido. A diferencia de aquella intervención, que derivó en una guerra breve y una ocupación militar, la operación contra Maduro fue rápida y tecnológicamente sofisticada, sin despliegue terrestre convencional y con una extracción directa.

Desde la óptica de Washington, la acción se justifica por los cargos de narcotráfico y conspiración narcoterrorista que pesan sobre Maduro desde 2020, así como por la tesis de que Venezuela se convirtió en un narcoestado. Sin embargo, en el plano internacional, la operación rompe uno de los pilares del derecho internacional: el respeto a la soberanía nacional, lo que explica las reacciones encontradas de gobiernos y organismos multilaterales.

En este contexto, el politólogo y exsenador colombiano Alfredo Rangel Suárez en dialogo con KienyKe interpreta la caída del chavismo como una victoria histórica. “La caída de Nicolás Maduro la estábamos esperando todos los demócratas en Venezuela, en Colombia, en América Latina y en el mundo entero”, afirma. Para Rangel, el futuro inmediato del país dependerá del comportamiento de las Fuerzas Armadas venezolanas, pues de ellas dependerá si la transición será pacífica o violenta.

El exsenador subraya que ya existen pronunciamientos de altos mandos militares en favor de la democracia y en contra del régimen, lo que considera un avance clave. Desde su visión, el derrocamiento de Maduro no solo marca el final de una dictadura, sino que puede convertirse en un ejemplo regional, con efectos en países como Cuba y Nicaragua. “Toda dictadura llega a su fin y la democracia prevalecerá”, sostiene, en una lectura optimista del nuevo escenario.