El reconocido boxeador británico-nigeriano Anthony Joshua resultó herido este lunes 29 de diciembre en un grave accidente automovilístico ocurrido en la autopista Lagos-Ibadan, en Nigeria, que dejó un saldo de dos personas fallecidas. El excampeón mundial de 36 años viajaba como pasajero en un Lexus que impactó contra un camión estacionado cerca de una estación de servicio en el área de Ogun. A pesar de la magnitud del choque, su equipo y las autoridades locales confirmaron que el púgil solo sufrió heridas leves y se encuentra estable tras ser trasladado a un hospital cercano.

Testigos presenciales informaron que Joshua se encontraba en la parte trasera del vehículo en el momento de la colisión. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al deportista alertado y siendo asistido entre los restos del automóvil destrozado. Lamentablemente, el pasajero que viajaba en el asiento delantero y la persona que se encontraba junto al boxeador en la parte posterior murieron en el acto. El promotor Eddie Hearn confirmó que, tras comunicarse con el entorno del atleta, este se encuentra "bien" a pesar del impacto emocional y físico del suceso.

Este trágico evento ocurre apenas diez días después de que Anthony Joshua lograra un contundente triunfo por nocaut ante el youtuber Jake Paul en Miami, una victoria que lo había vuelto a poner en el centro del radar del boxeo mundial. El boxeador se encontraba en Nigeria disfrutando de un periodo de descanso con familiares y amigos antes de retomar sus entrenamientos para futuros combates en Arabia Saudita. Por ahora, las autoridades de la Comisión de Seguridad Vial de Nigeria mantienen una investigación abierta para esclarecer las causas exactas del choque en una de las rutas más transitadas del país.