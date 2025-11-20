Un incendio registrado este jueves en el recinto donde se desarrollan las negociaciones de la COP30, en Belém, Brasil, obligó a suspender las actividades y evacuar de emergencia a todas las personas presentes, en medio de momentos de tensión y confusión.

El incidente ocurrió en la llamada Zona Azul, el espacio administrado por Naciones Unidas donde se concentran las salas de reunión y los pabellones de los países, organismos internacionales y delegaciones que participan en la cumbre climática.

Las llamas se originaron en un punto del recinto que aún no ha sido identificado, lo que llevó al personal de seguridad a aislar el área y activar los protocolos de evacuación. Decenas de asistentes salieron por las rutas de emergencia mientras se desplegaban equipos para contener el fuego, según constató EFE en el lugar.

La ONU investiga las causas del incendio

Hasta el momento, se desconocen las causas y el origen del incendio, así como el alcance de los daños materiales o si hay personas afectadas. Las autoridades locales y equipos de Naciones Unidas trabajan para evaluar la situación y determinar cuándo podrán retomarse las actividades en la Zona Azul.

El suceso ocurre en una de las jornadas más sensibles de la COP30, cuando los países intentaban avanzar en acuerdos clave sobre adaptación climática, abandono progresivo de los combustibles fósiles y estrategias para frenar la deforestación, temas que han generado intensas negociaciones en los últimos días.

Belém, bajo presión por problemas logísticos

La ciudad amazónica de Belém, sede de esta edición de la cumbre, ya enfrentaba cuestionamientos por los graves problemas logísticos que marcaron los meses previos al encuentro:

falta de infraestructura adecuada,

presión sobre los alojamientos,

y costos elevados para delegaciones y visitantes.

El incendio agrava las preocupaciones sobre la capacidad operativa de la sede en un momento de negociaciones decisivas para la agenda climática global.

Con información de EFE