Inicio
Mundo

Petro da por ganador a Sánchez en Perú antes de los resultados oficiales

Lun, 08/06/2026 - 14:03
El jefe de Estado también anunció que restablecerá las relaciones diplomáticas con el país andino.
Petro
Créditos:
Fotografía oficial de la Presidencia de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se adelantó a los resultados oficiales y definitivos de las elecciones presidenciales en Perú y celebró este lunes la supuesta victoria del izquierdista Roberto Sánchez sobre la derechista Keiko Fujimori.

"El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori (sic)", publicó Petro en su cuenta de X al comentar un mensaje difundido la noche anterior por un usuario de esa red social, quien daba por cierta la victoria de Sánchez en la segunda vuelta celebrada el domingo.

Además, Petro aseguró que el expresidente peruano Pedro Castillo, encarcelado por el delito de conspiración, fue "reivindicado" en estas elecciones, al considerar que Sánchez es su escudero y representante político.

Anuncio sobre las relaciones con Perú

El jefe de Estado colombiano también anunció que restablecerá "completamente las relaciones diplomáticas" con Perú, las cuales se han visto afectadas tras la destitución y encarcelamiento de Castillo. De igual forma, señaló que le propondrá al nuevo mandatario una integración entre la Comunidad Andina y el Mercosur.

En este punto, Petro hizo referencia a la Comunidad Andina (CAN), organismo que sucedió al antiguo Pacto Andino y que actualmente está integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

El conteo aún no ha terminado

Sin embargo, el pronunciamiento del mandatario colombiano se produjo cuando el conteo de votos en Perú todavía no había concluido y la contienda seguía marcada por una estrecha disputa entre Fujimori y Sánchez.

Con el 93 % de las actas escrutadas, la ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez se redujo este lunes a apenas 0,17 puntos porcentuales.

De acuerdo con esos resultados parciales, Fujimori obtenía el 50,08 % de los votos, mientras que Sánchez alcanzaba el 49,91 %, lo que mantenía abierta la definición de la elección.

Creado Por
Agencia EFE
Perú
Keiko Fujimori
Gustavo Petro
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
A prisión preventiva presunto agresor sexual de sus propias hijas
Abusador
El sujeto habría abusado de las menores durante seis años.
Entretenimiento
John Leguizamo demuestra su apoyo a Iván Cepeda
John Leguizamo
El actor de Hollywood de origen bogotano, John Leguizamo, dejó claro en redes que quiere que Iván Cepeda sea el próximo presidente de Colombia.
Mundo
¿Por qué el conteo de votos en Perú es tan demorado?
ONPE
Más de 12 horas después del cierre de urnas, aún no hay resultados definitivos de la segunda vuelta en el país andino.
Entretenimiento
Marbelle recordó a Miguel Uribe en el aniversario de su crimen
Marbelle Miguel Uribe
Marbelle, que asegura haber sido muy cercana a Miguel Uribe, quiso honrarlo en su aniversario con una foto y un mensaje.