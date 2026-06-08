Petro da por ganador a Sánchez en Perú antes de los resultados oficiales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se adelantó a los resultados oficiales y definitivos de las elecciones presidenciales en Perú y celebró este lunes la supuesta victoria del izquierdista Roberto Sánchez sobre la derechista Keiko Fujimori.

"El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori (sic)", publicó Petro en su cuenta de X al comentar un mensaje difundido la noche anterior por un usuario de esa red social, quien daba por cierta la victoria de Sánchez en la segunda vuelta celebrada el domingo.

Además, Petro aseguró que el expresidente peruano Pedro Castillo, encarcelado por el delito de conspiración, fue "reivindicado" en estas elecciones, al considerar que Sánchez es su escudero y representante político.