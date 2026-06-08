Petro da por ganador a Sánchez en Perú antes de los resultados oficiales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se adelantó a los resultados oficiales y definitivos de las elecciones presidenciales en Perú y celebró este lunes la supuesta victoria del izquierdista Roberto Sánchez sobre la derechista Keiko Fujimori.
"El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori (sic)", publicó Petro en su cuenta de X al comentar un mensaje difundido la noche anterior por un usuario de esa red social, quien daba por cierta la victoria de Sánchez en la segunda vuelta celebrada el domingo.
Además, Petro aseguró que el expresidente peruano Pedro Castillo, encarcelado por el delito de conspiración, fue "reivindicado" en estas elecciones, al considerar que Sánchez es su escudero y representante político.
Anuncio sobre las relaciones con Perú
El jefe de Estado colombiano también anunció que restablecerá "completamente las relaciones diplomáticas" con Perú, las cuales se han visto afectadas tras la destitución y encarcelamiento de Castillo. De igual forma, señaló que le propondrá al nuevo mandatario una integración entre la Comunidad Andina y el Mercosur.
En este punto, Petro hizo referencia a la Comunidad Andina (CAN), organismo que sucedió al antiguo Pacto Andino y que actualmente está integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
El conteo aún no ha terminado
Sin embargo, el pronunciamiento del mandatario colombiano se produjo cuando el conteo de votos en Perú todavía no había concluido y la contienda seguía marcada por una estrecha disputa entre Fujimori y Sánchez.
Con el 93 % de las actas escrutadas, la ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez se redujo este lunes a apenas 0,17 puntos porcentuales.
De acuerdo con esos resultados parciales, Fujimori obtenía el 50,08 % de los votos, mientras que Sánchez alcanzaba el 49,91 %, lo que mantenía abierta la definición de la elección.