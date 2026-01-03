Inicio
Resolución Absoluta: así se ejecutó la operación para capturar a Maduro

Sáb, 03/01/2026 - 12:49
El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU. reveló cómo se ejecutó la misión militar que permitió la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas.
Captura de video tomada de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escuchando al presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense Dan Caine (c) durante una declaración este sábado, desde Palm Beach (FL, EE.UU.).
Créditos:
EFE/ La Casa Blanca

El presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, dijo este sábado que la misión para capturar hoy en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, se bautizó como operación Resolución Absoluta y que fue "la culminación de meses de planificación y ensayos".

"Esta operación, conocida como operación Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planificación y ensayos, una operación que, francamente, solo el ejército estadounidense podía llevar a cabo", aseguró Caine en una rueda de prensa junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y otros miembros del Gabinete.

Caine subrayó la enorme complejidad de la misión, "una extracción tan precisa que implicó el despegue de más de 150 aeronaves", entre ellos cazas F-35, F-22 o F-18, aviones de alerta temprana E-2 o bombarderos estratégicos B-1, con el objetivo de "introducir una fuerza de interdicción en el centro de Caracas, manteniendo el factor sorpresa táctico".

El presidente del Estado Mayor Conjunto explicó que, a medida que la unidad de élite que capturó a Maduro se acercaba a Caracas, "el Componente Aéreo Conjunto comenzó a desmantelar y desactivar los sistemas de defensa aérea en Venezuela, empleando armas para garantizar el paso seguro de los helicópteros a la zona objetivo".

Caine relató que la unidad llegó al complejo donde estaba Maduro a las 2.01 hora local venezolana del sábado (6.01 GMT del sábado) y que "se movió con rapidez, precisión y disciplina hacia su objetivo, aislando la zona para garantizar la seguridad de la fuerza terrestre mientras aprehendía" a Maduro.

A su vez, confirmó lo dicho horas antes por Trump, que dijo que un helicóptero estadounidense resultó alcanzado durante el operativo y que un par de militares resultaron además heridos, aunque aseguró que nadie falleció y que la aeronave logró retornar a su base con éxito.

