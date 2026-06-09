El balance del devastador terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la isla de Mindanao, en Filipinas, continúa agravándose. Las autoridades confirmaron este martes la muerte de 38 personas, mientras cuatro permanecen desaparecidas y más de 470 resultaron heridas tras el movimiento telúrico que golpeó el sur del archipiélago asiático.

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC), el sismo afectó de manera directa a cerca de 145.000 personas, equivalentes a unas 33.000 familias. Además, dejó 40.674 desplazados y provocó daños en al menos 2.505 viviendas, de las cuales 460 quedaron completamente destruidas.

La emergencia se concentra en Mindanao, la segunda isla más grande de Filipinas y hogar de más de 20 millones de habitantes. En varias zonas continúan las dificultades para acceder a servicios básicos debido a los cortes de energía eléctrica y las afectaciones en los sistemas de abastecimiento de agua potable.

El terremoto se registró a las 7:37 de la mañana del lunes, hora local, a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias y a una profundidad aproximada de 55 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Tras el fuerte movimiento, las autoridades contabilizaron más de 1.055 réplicas en las siguientes 24 horas, algunas de ellas con magnitudes de hasta 6,7.

Cuatro millones de niños quedaron sin acceso a clases

Uno de los impactos más preocupantes de la tragedia recae sobre la población infantil. El terremoto ocurrió justamente el día en que millones de estudiantes regresaban a las aulas para iniciar el nuevo año escolar.

Las autoridades filipinas informaron que alrededor de 4 millones de niños quedaron sin acceso a la educación debido a los daños parciales o totales registrados en cerca de 1.000 instituciones educativas ubicadas en las zonas afectadas.

Entre las víctimas mortales figura un menor en edad escolar. Además, decenas de niños han requerido atención médica y miles hacen parte de las más de 31.700 personas que actualmente permanecen en refugios temporales habilitados por el Gobierno.

Organizaciones humanitarias advirtieron que los menores enfrentan riesgos adicionales derivados del desplazamiento y la interrupción de sus procesos educativos.

"En los próximos días y semanas, los niños y las familias tendrán muchas necesidades, pero las más urgentes incluyen agua potable, refugio seguro y apoyo psicosocial, ya que muchos niños seguirán traumatizados", señaló Faisah Ali, gerente de Asuntos Humanitarios de Save The Children Filipinas.

Por su parte, la directora ejecutiva de la organización, Pebbles Sanchez-Ogang, alertó que la suspensión prolongada de las clases puede incrementar los riesgos de violencia, explotación y otras afectaciones a largo plazo para la niñez.

General Santos, la ciudad más golpeada

La ciudad de General Santos, una de las más importantes del sur de Filipinas y con más de 530.000 habitantes, fue declarada en "estado de calamidad" tras sufrir los mayores estragos por el terremoto.

Según organizaciones locales, al menos 12 personas murieron en esta ciudad debido al colapso de edificaciones y la caída de escombros. Sin embargo, las autoridades advierten que el número de víctimas podría aumentar debido a las dificultades para acceder a varias comunidades aisladas por derrumbes y daños en carreteras y puentes.

Las zonas de Maasim, Malapatan y Glan también registraron graves afectaciones, incluyendo deslizamientos de tierra que sepultaron viviendas y causaron varias de las muertes reportadas hasta el momento.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, las autoridades filipinas y organismos internacionales trabajan para atender a miles de familias que lo perdieron todo tras uno de los terremotos más fuertes registrados en el país en los últimos años.

Filipinas se encuentra sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde cada año se registran miles de movimientos telúricos de diversa intensidad.