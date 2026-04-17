De la Espriella respondió a Uribe por críticas sobre ataques a Paloma Valencia

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella respondió a las críticas del expresidente Álvaro Uribe, quien cuestionó su actitud frente a la también aspirante Paloma Valencia, en medio de tensiones dentro de sectores políticos afines.

La controversia surgió luego de que Uribe se refiriera públicamente a los señalamientos que De la Espriella ha hecho contra Valencia durante la campaña. El exmandatario defendió a la senadora y destacó sus cualidades, al tiempo que cuestionó el tono del abogado.

“Nuestra candidata Paloma Valencia, que tiene todos los merecimientos, la firmeza, la transparencia, está haciendo un gran esfuerzo. De otro lado, el doctor Abelardo se refiere bien a mí y enseguida a su misma campaña; o él maltrata a Paloma o a las personas que la acompañan”, señaló Uribe.

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Tras estas declaraciones, De la Espriella reaccionó a través de su cuenta en la red social X, donde respondió sin mencionar directamente al exmandatario, pero haciendo alusión a sus palabras. “Los padres también se equivocan y pueden ser tremendamente injustos en ciertas ocasiones”, escribió.

En el mismo mensaje, el candidato agregó que “el deber de todo buen hijo es honrarlos siempre, a pesar de las circunstancias”, en lo que fue interpretado como una referencia a su relación política con Uribe y al respeto que, según indicó, mantiene pese a las diferencias.

De la Espriella también aprovechó su pronunciamiento para referirse a su círculo cercano y su forma de actuar en la vida pública. “A los amigos que quiero, admiro y respeto, toda la consideración que a lo largo de mi vida he mostrado por ellos con acciones claras”, afirmó.

El cruce de declaraciones ocurre en un contexto en el que el candidato ha cuestionado a Paloma Valencia por las alianzas que ha construido en su aspiración presidencial, lo que ha generado fricciones dentro de sectores que comparten afinidades ideológicas.

En ese sentido, Uribe advirtió que las acciones del abogado podrían afectar el panorama político. “Lo que hace la campaña del doctor Abelardo está atentando contra la posibilidad de que la democracia gane”, expresó el exjefe de Estado.

Hasta el momento, Paloma Valencia no se ha pronunciado sobre este nuevo episodio. Sin embargo, las diferencias entre los aspirantes evidencian tensiones internas en medio de la contienda electoral, en la que distintos sectores buscan consolidar apoyos de cara a los próximos comicios.

El intercambio de mensajes refleja un momento de alta sensibilidad política, en el que los pronunciamientos públicos entre líderes pueden incidir en las dinámicas de la campaña y en la configuración de alianzas dentro del espectro electoral.