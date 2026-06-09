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Francia Márquez denuncia uso fraudulento de su imagen en campaña

Mar, 09/06/2026 - 10:42
La vicepresidenta Francia Márquez denunció el uso fraudulento de su imagen en redes y advirtió que busca manipular a los votantes antes de la segunda vuelta.
Francia Márquez denuncia uso fraudulento de su imagen en campaña
Créditos:
Prensa de la presidencia

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció este martes el uso fraudulento de su imagen en publicaciones que circulan en redes sociales y que, según afirmó, buscan “manipular y engañar” a los ciudadanos en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

“Hoy quiero denunciar el uso fraudulento de mi imagen. Están circulando en redes sociales imágenes que buscan manipular y engañar al pueblo colombiano en estas elecciones”, manifestó Márquez en un video difundido a través de las redes oficiales de la Vicepresidencia.

La denuncia en redes

En su pronunciamiento, Márquez mostró un fotomontaje en el que aparece junto al candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, aunque no precisó quién estaría detrás de la difusión de ese contenido.

La denuncia se conoce a doce días de la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio, en la que De la Espriella disputará la Presidencia con el candidato de izquierda Iván Cepeda. En la primera vuelta, ambos obtuvieron 10,3 millones de votos (43,74 %) y 9,7 millones (40,90 %), respectivamente.

Márquez aseguró además que su trayectoria política ha estado ligada a la defensa de los derechos humanos, el medioambiente y las poblaciones históricamente excluidas, entre ellas los pueblos indígenas y afrocolombianos, de los que ella forma parte.

“Mi causa es la justicia social. Siempre estaré del lado de la vida, jamás del lado de la muerte”, dijo.

Llamado a la transparencia electoral

La vicepresidenta rechazó “de manera enérgica” estas publicaciones y desmintió cualquier supuesto apoyo a los candidatos que participan en la contienda electoral, en la que no tiene permitido intervenir por restricciones legales.

“Estas prácticas atentan contra la confianza pública y desinforman en un momento en el que el país necesita debate democrático, respeto y transparencia”, indicó.

Creado Por
Agencia EFE
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